Don Giandomenico lascia Arcore, al suo posto arriva don Virginio Vergani

Un fulmine a ciel sereno squarcia una tranquillo sabato di giugno. Dopo ben 16 anni trascorsi ad Arcore, prima alla guida della parrocchia di Sant'Eustorgio e successivamente anche come responsabile della comunità pastorale Sant'Apollinare, don Giandomenico Colombo, classe 1955 e originario di Pagnona (Lc), a settembre lascerà la città per assumere l'incarico di responsabile della comunità pastorale dei Santi Martino e Benedetto che comprende le parrocchie di Molteno, Sirone e Garbagnate Monastero.

Al suo posto arriverà in città l'attuale parroco di Rosate don Virginio Vergani. Don Colombo, dicevamo, è nato nel 1955 a Pagnona, borgo dell'alta Val Varrone, sui monti alle spalle di Lecco. Sacerdote ambrosiano dal 1980, ha curato la Pastorale giovanile a Busserò per 14 anni e poi a Venegono Inferiore per 2 anni. Proprio a Venegono ha ricoperto l'incarico di parrroco per 12 anni prima di trasferirsi ad Arcore nel 2008.

La notizia del suo trasferimento

La notizia del trasferimento del parroco è stata data durante la messa vigiliare vespertina celebrata ieri pomeriggio, sabato, in Sant'Eustorgio.

“Carissimi fratelli e sorelle della comunità pastorale Sant’Apollinare in Arcore, anzitutto un caro saluto – si legge nella lettera scritta dal vicario episcopale monsignor Elli -. Vengo a comunicarvi che il nostro arcivescovo monsignor Mario Delpini ha nominato don Giandomenico Colombo vostro attuale parroco, responsabile della comunità pastorale dei santi Martino e Benedetto che comprende le parrocchie di Molteno, Sirone e Garbagnate Monastero. Ringraziamo di cuore don Giandomenico per il bene che ha fatto con voi e per voi in questi anni: gli auguriamo ogni bene.”

Chi al suo posto?

A prendere il posto di don Colombo alla guida della comunità pastorale dal prossimo settembre sarà don Virginio Vergani, classe 1964 e ordinato prete nel 1992. Il sacerdote quest'anno festeggia 32 anni di sacerdozio.