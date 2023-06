Don Giovanni e don Marco lasciano Limbiate. A settembre il parroco di Mombello andrà in pensione, il vicario di San Giorgio invece sarà trasferito a Vizzolo Predabissi

Due sacerdoti a settembre lasceranno le parrocchie di Limbiate. Don Giovanni Pagani, parroco di Sant'Antonio da Padova, ha raggiunto i 75 anni di età e dopo 24 anni alla guida della comunità di Mombello sarà trasferito a Paderno Dugnano. Don Marco Tuniz lascia la parrocchia San Giorgio dopo otto anni. Il sacerdote, oggi coadiutore di don Valerio Brambilla, da settembre diventerà parroco della comunità parrocchiale di Santa Maria in Calvenzano di Vizzolo Predabissi, Comune nella zona sud est di Milano.

Don Giovanni Pagani va a Paderno Dugnano

Dal 1 settembre don Giovanni Pagani si trasferirà a Cascina Amata, frazione di Paderno Dugnano, dove sarà prete residente con incarichi pastorali. Non è ancora stato comunicato se al suo posto arriverà un altro sacerdote ma se l’intenzione è avviare l’anno prossimo la comunità pastorale anche a Limbiate, è probabile che la parrocchia di via Monte Rosa, come già successo ad altre piccole realtà come quelle di Pinzano e San Francesco, resterà senza parroco residente. Don Giovanni, originario di Mozzate, in provincia di Como, è stato ordinato prete nel 1975. Dopo alcune esperienze a Milano e Lurate Caccivio, era arrivato alla guida della parrocchia Sant’Antonio da Padova nel 1999.

Don Marco diventerà parroco a Vizzolo Predabissi

Don Marco, 48 anni, era diventato diacono nel 2015 e subito assegnato al parrocchia San Giorgio dove è rimasto anche dopo l’ordinazione sacerdotale avvenuta l’anno successivo, nel giugno 2016. In questi otto anni è stato il punto di riferimento per centinaia di giovani in oratorio. "Ho avvisato i ragazzi del mio trasferimento prima dell’arrivo della comunicazione ufficiale ed erano dispiaciuti - ha premesso don Marco - dopo otto anni si creano legami e relazioni importanti. Anche io sono molto legato a questa comunità ma comprendo che tali cambiamento fanno parte della realtà del ministero sacerdotale e sono pronto ad iniziare una nuova avventura. Mi metterò in gioco, sarà un po’ faticoso ma lo faccio con fiducia".

L'ultima estate con i ragazzi di San Giorgio

Ma prima dei saluti c’è ancora da vivere tutta l’estate insieme ai ragazzi di Limbiate. "Abbiamo ancora tante cose in ballo, ci sono l’oratorio feriale, le vacanze dei ragazzi suddivisi in fasce di età e la Giornata Mondiale della Gioventù. Non mancheranno le occasioni per stare insieme" ha ricordato don Marco. Ad occuparsi della pastorale giovanile arriverà un nuovo prete ma non è ancora noto il suo nome: "Prepariamoci ad accogliere il dono di un nuovo sacerdote che il Vescovo ha promesso di inviare al servizio dei giovani di tutta la città di Limbiate" ha specificato il vicario episcopale nella missiva.