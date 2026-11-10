Don Giovanni lascia tutta la sua eredità ai veranesi: 200mila euro per la comunità

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L’ex parroco don Giovanni Rigamonti , che per 13 anni ha seguito i fedeli di Verano, ha lasciato tutta la sua eredità alla comunità: circa 200.000 euro, divise tra chiesa, asilo, Caritas e Gruppo missionario.

Parroco molto amato

E’ stato uno dei parroci più amati in comunità, comunità che ha guidato per 13 anni e che è rimasta nel suo cuore, fino alla fine, tanto da voler lasciare tutta la sua eredità ai veranesi. Così ha infatti disposto il compianto Don Giovanni Rigamonti.

Il sacerdote 72enne, scomparso lo scorso maggio a Senna Comasco, parrocchia dove era stato trasferito nel 2023, ha voluto dimostrare fino all ‘ultimo il suo profondo legame con i veranesi disponendo nel suo testamento, un importante lascito proprio ai suoi ex fedeli. Per quasi 50 anni è stato sacerdote, occupandosi di tanti fedeli in varie parrocchie, ma ha scelto la comunità che ha guidato dal 2007 al 2020 come erede dei suoi beni.

Le sue volontà

Nelle sue ultime volontà ha infatti disposto che i suoi averi fossero distribuiti proprio a Verano.

Il don, molto stimato e apprezzato sia tra i giovani, le famiglie e con ottimi rapporti anche con gli amministratori, ha lasciato 90mila euro alla parrocchia, 45mila all’asilo parrocchiale «Regina Margherita», 22.500 mila euro alla Caritas e altrettanti al Gruppo Missionario. A questi vanno poi aggiunte alcune polizze assicurative di qualche decina di migliaia di euro. Un patrimonio significativo, di circa 200.000 euro destinati alle realtà del paese con le quali ha operato, risorse che saranno molto utili a migliorare le varie attività presenti in paese e punto di riferimento per molte famiglie . Un gesto dunque molto apprezzato che dimostra ancora una volta la grande generosità d’animo e l’attenzione di don Giovanni.

La gratitudine della comunità

La notizia dell’eredità è stata annunciata da don Luca, suo successore nel 2020, durante la messa di domenica scorsa: un notizia che ha molto colpito tutti e accresciuto ancor più l’affetto e la gratitudine che tutta la comunità ha sempre nutrito nei suoi confronti. Un prete tra la gente, dalla battuta sempre pronta, alla mano, che era stato capace di stare accanto a tutti e che ha continuato a farlo anche quando non era più il parroco. Un prete molto ben voluto che i fedeli hanno cercato anche di «trattenere» a Verano, scrivendo nel giugno 2020 una lettera al vescovo di Milano Mario Delpini per cercare di impedire che lasciasse la parrocchia. Legami molto forti, ricambiati da affetto e stima reciproci, oggi ancor più forti e concreti, rafforzati dal suo gesto e dall’importante eredità.