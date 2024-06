Don Giuseppe sorprende tutti a Robbiano con una foto «miracolosa» e un dipinto sul sagrato

La festa dei santi Quirico e Giuditta, che si è svolta domenica 16 giugno a Robbiano, frazione di Giussano è stata piena di sorprese per i fedeli: è spuntata una foto "miracolosa" e un dipinto sul sagrato, grazie a don Giuseppe...

Sorprese per i fedeli

Doppia sorpresa per i parrocchiani, durante la festa della chiesa di Robbiano, grazie a due idee di don Giuseppe Corbari.

Il sacerdote che si occupa dei fedeli della frazione domenica ha sorpreso molti robbianesi, prima distribuendo un'immagine che per molti è sembrata miracolosa e poi con un dipinto realizzato sul sagrato mentre si celebrava la messa.

La foto "miracolosa"

Ha lasciato senza parole e molto impressionati una foto che il don ha voluto stampare in cui si vedono, ad un primo sguardo, tre ragazze ma che ad un secondo sguardo più attento si vede chiaramente il volto di Gesù. Un miracolo? Decisamente no. Semplicemente un effetto creato con l'intelligenza artificiale, di cui si è molto parlato domenica. In molti ci sono «cascati», soprattutto le persone più anziane, molto colpite dall'immagine.

Scatto creato con l'intelligenza artificiale

A spiegare tutto però ci ha pensato il sacerdote,

«L'immagine girava sui social ed è arrivata a me tramite whatsapp. Mi è piaciuta ed ho pensato di usarla. È sicuramente frutto dell'intelligenza artificiale, ma ho voluto aggiungere una mia frase pensando ai martiri di Giuditta e Quirico, a cui è dedicata la nostra chiesa. L'ho fatta stampare e distribuita ai fedeli».

Il dipinto sul sagrato

Ma c’era un'altra sorpresa che attendeva i robbianesi.

«Volevo fare un regalo alla parrocchia e ho pensato di far realizzare un dipinto sul sagrato. L'opera è stata creata da Daniela Benedini una decoratrice di Desio, molto conosciuta. Ha ultimato il lavoro, mentre celebravo la messa. Quando è terminata la funzione e sono usciti dalla chiesa i fedeli hanno trovato la sorpresa. Sono stati tutti molto contenti».

La Madonna sul sagrato è stata creata con i gessetti: l'artista che non è una madonnara, ha sperimentato la tecnica per la prima volta proprio a Robbiano.

Il regalo a suor Chiara

La giornata di festa a Robbiano si è chiusa con un'ultima sorpresa per suor Chiara, che ha festeggiato 80 anni. Don Giuseppe ha pensato anche alla religiosa con regalo speciale: un plaid che raffigura la chiesa di Robbiano.

Il sacerdote non è nuovo a trovate originali e coinvolgenti per i suoi fedeli: resteranno nella memoria di tutti ad esempio i cartonati realizzati con le immagini dei fedeli posizionati in chiesa durante il periodo del covid, quando le messe erano state sospese. Idea che aveva fatto il giro di media e tv.

