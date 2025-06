Don Lorenzo e don Giorgio preti da... 75 anni

Festa doppia ad Agrate Brianza per gli anniversari di ordinazione sacerdotale.

Don Lorenzo prete da mezzo secolo

Sabato sera, 7 giugno, cena in piazza a Omate per don Lorenzo Radaelli. Classe 1948, nato ad Agrate dove è tornato come prete residente alcuni anni fa, ha festeggiato il mezzo secolo di ordinazione.

Don Giorgio ne fa 25

Un quarto di secolo invece per don Giorgio Porta che ha festeggiato domenica 8 giugno. Prima la messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio, poi il brindisi e il pranzo in oratorio insieme a don Lorenzo e a tanti amici, parenti e fedeli della Comunità.

Nato a Monza, cresciuto nella parrocchia di San Gerardo al Corpo, ordinato nel 2000, prima di approdare ad Agrate don Giorgio è stato vicario parrocchiale a Milano.

Festa con gli altri sacerdoti della Comunità

Accanto a don Lorenzo e a don Giorgio in chiesa e a pranzo anche gli altri sacerdoti della Comunità: il parroco don Fildemo Xodo, il responsabile della Pastorale giovanile don Davide Cardinale, don Gilberto Orsi, don Luigi Corti e padre Luciano Teklemariam.