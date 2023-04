Don Luca Civardi lascia Concorezzo: diventerà parroco a Civate

Importante novità per la parrrochia dei Santi Cosma e Damiano di Concorezzo. Don Luca Civardi, vicario parrocchiale, lascerà la comunità a settembre: il sacerdote, infatti, è stato nominato parroco a Civate. L'annuncio è arrivato pochi minuti fa nel corso della Messa domenicale.

Da sei anni a Concorezzo

Ad annunciare l'avvicendamento è stato don Angelo Puricelli, parroco di Concorezzo e decano di Vimercate. Al termine della Messa di oggi, domenica 30 aprile 2023, il sacerdote ha letto una missiva del vicario episcopale Monsignor Luciano Angaroni, in cui veniva annunciato il cambiamento interno alla parrocchia dei Santi Cosma e Damiano. Don Luca Civardi, lo ricordiamo, era arrivato a Concorezzo sei anni fa e da allora si era occupato con grande impegno soprattutto dei ragazzi dell'oratorio, affrontando con coraggio le difficile sfide degli ultimi anni. Su tutte, quelle della pandemia. Molto forte il legame creatosi tra il don e la comunità concorezzese, in particolare con i tanti ragazzi che nel corso di questi anni hanno vissuto appieno le innumerevoli iniziative organizzate in oratorio e al cineteatro San Luigi. Don Luca rimarrà in paese fino a settembre, quando si trasferirà a Civate, diventando parrocco della parrocchia dei Santi Vito e Modesto.

La lettera del vicario episcopale

Al termine della funzione, come detto, il parroco don Angelo Puricelli ha letto la lettera inviata dal vicario episcopale Monsignor Luciano Angaroni, in cui si annunciava il passaggio e la "promozione" a sacerdote di don Luca.

"A tutti i fedeli della parrocchia dei Santi Cosma e Damiamo in Concorezzo - si legge nella lettera - Vi scrivo per comunicarvi che don Luca Civardi dopo sei anni di presenza in mezzo a voi come vicario della pastorale giovanile è stato nominato parroco della parrocchia dei Santi Vito e Modesto in Civate, provincia di Lecco, a partire dall'1 settembre. Vorrei esprimere a don Luca un grande grazie per tutto l'impegno di questi anni spesi per il bene della comunità. Assicuriamo a lui la nostra preghiera e auguriamogli ogni bene. Nelle prossime settimane l'Arcivescovo nominerà il nuovo vicario per la pastorale giovanile".

"Dispiacere per la partenza di don Luca"

Anche don Angelo Puricelli ha riservato parole di affetto e vicinanza per don Luca Civardi, con cui ha collaborato per ben sei anni all'interno della parrocchia di Concorezzo.