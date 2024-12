Don Luca e la pubblicità del «Panmoro» Bauli: «Più laica e consumistica di così non si poteva»

«Nuovo Natale e Natale vero»: su questo tema don Luca si è espresso attraverso l’editoriale pubblicato sull’ultimo bollettino parrocchiale a Verano. Il parroco, in particolare, ha focalizzato la sua attenzione su un «tormentone» pubblicitario, quello del «Panmoro» della Bauli.

«Come sempre, e con sempre maggiore anticipo di anno in anno, è iniziato il tormentone (o solo tormento!?) pubblicitario sul Natale. E quest’anno mi sembra che tra le righe si cerchi di instillare la necessità di un Natale che sia nuovo, dove per novità si intende, ad esempio, un pandoro fatto interamente di cacao! - scrive - Fate attenzione alle parole utilizzate nello spot pubblicitario della Bauli (vabbè, dopo il pandoro-Ferragni qualcosa di nuovo dovevano pur inventare!): “Da Bauli - recita lo spot - arriva la novità più grande di questo Natale, ed è tutta di cioccolato! Nasce Panmoro… per portare quel tocco di dolcezza che renderà indimenticabili queste feste e dare al natale un gusto mai provato prima. Non vi sembra una novità buonissima? Panmoro Bauli: il Natale ha una nuova tradizione!”. Non manchi di notare anche il riferimento alla “nuova nascita”: più laico e consumistico di così non si poteva pensare! Non sarebbe male riuscire a sviluppare qualche buon anticorpo così da poter combattere questo virus propagato da nuove forme di religiosità commerciale e consumistica».