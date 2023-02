Don Luciano Mariani e la vita in missione

A Seregno un momento d'incontro e di condivisione con il seregnese don Luciano Mariani, missionario orionino, che all'inizio del mese è tornato a casa per rimanervi un mese.

Don Luciano e la vita in missione

Ieri, domenica 19 febbraio, presso l'oratorio Santa Valeria di via Wagner si è tenuto l'aperitivo missionario, il cui ricavato è stato devoluto interamente ai progetti delle missioni in Madagascar. Erano presenti circa duecento persone fra parrocchiani e volontari che, negli anni passati, sono stati in Madagascar oltre ai ragazzi dell'oratorio. Al termine del ricco aperitivo, don Luciano ha raccontato delle missioni orionine sparse sul territorio del Madagascar: come i bambini vanno a scuola, la vita difficile del quartiere, come ogni giorno il sacerdote seregnese cerca di aiutare i parrocchiani dal punto di vista sanitario e come i malgasci vivono la Fede.

"Essere aperti all'altro"

Quella di don Luciano Mariani è stata una testimonianza autentica della vita in missione, con l'invito ai presenti di vivere la missionarietà anche nel contesto quotidiano: "Non serve andare lontano, basta essere aperti all'altro", ha spiegato nel corso della serata. "È stato un grande dono la presenza di don Luciano, ci ha permesso di conoscerlo e dare un piccolo aiuto per i suoi progetti", hanno commentato i partecipanti alla serata nella comunità di Santa Valeria.