Don Marco Guffanti ha celebrato la sua prima Messa

Chiesa San Giorgio gremita per la prima messa di don Marco Guffanti, novello prete 33enne che questa mattina, domenica, ha celebrato la sua prima Messa. I parrocchiani di Limbiate si sono ritrovati in oratorio, da dove è partito il corteo guidato dalla banda musicale Corinna Bruni. Ad accompagnare i novello sacerdote in chiesa erano presenti numerosi fedeli, i sacerdoti della parrocchia San Giorgio e don Giovanni Colombo, parroco della Comunità Pastorale di Barzago, Bevera e Bulciago, comunità dove il don ha prestato servizio negli ultimi due anni, come seminarista prima e come diacono poi