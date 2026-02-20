Don Marco Mambretti nominato vicario a Paderno d’Adda

Don Marco Mambretti di Besana in Brianza ricoprirà l’incarico di vicario parrocchiale a Paderno D’Adda.

Don Marco Mambretti vicario a Paderno D’Adda

La comunità pastorale Beata Vergine Maria Addolorata di Paderno d’Adda ha accolto con gioia il nuovo vicario parrocchiale, il besanese don Marco Mambretti, sacerdote ambrosiano con una significativa esperienza missionaria in Perù. La nomina è stata comunicata dal vicario generale della Diocesi di Milano, monsignor Franco Agnesi, che ha annunciato la destinazione del sacerdote alla comunità, invitando i fedeli a condividere con lui il cammino di fede. Originario di Besana Brianza e sacerdote da 13 anni, don Marco si è presentato alla comunità raccontando sul bollettino parrocchiale il proprio percorso vocazionale, nato gradualmente.

«Il mio cammino sacerdotale non è nato subito come una scelta chiara – ha spiegato – ma si è costruito passo dopo passo, attraverso incontri ed esperienze che hanno dato forma al desiderio di donare la mia vita».

L’incontro con l’Operazione Mato Grosso

Dopo il liceo scientifico a Seregno e la laurea in Ingegneria chimica al Politecnico di Milano, don Marco Mambretti ha lavorato per un periodo continuando a vivere intensamente la realtà dell’oratorio. Proprio lì è avvenuto l’incontro con Operazione Mato Grosso, esperienza che ha segnato profondamente il suo cammino. Tra i momenti più significativi ricordati dal sacerdote vi è la partecipazione alla costruzione di un rifugio in Valle D’Aosta, occasione che ha unito la sua passione per la montagna con il servizio per gli altri. A queste esperienze si aggiunge anche l’impegno come volontario nella Croce Bianca, dal quale è nata una domanda decisiva: «Come spendere la vita per gli altri?». Grazie alla vicinanza degli amici di Mato Grosso e all’accompagnamento spirituale di don Marco Calvo, quella ricerca si è trasformata in una scelta concreta.

Nel 2007 l’esperienza in Perù

Nel 2007, poi, don Marco è partito per il Perù ed è entrato nel seminario di Pomallucay, a oltre tremila metri di altitudine. In quegli anni fu determinante l’incontro con padre Ugo De Censi, fondatore dell’operazione di volontariato, che don Marco ha ricordato come «un padre e una guida». Dopo gli studi teologici, proseguiti anche a Bergamo, giunse l’ordinazione sacerdotale e tornò in Perù, dove ha svolto il ministero come vice rettore del seminario e parroco, vivendo a stretto contatto con le comunità locali. Rientrato ora in Italia, don Marco ha iniziato il suo servizio nella Comunità pastorale, dove accompagnerà in particolare i giovani e gli adulti di Mato Grosso presenti sul territorio.