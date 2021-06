Don Michele lascia Vimercate dopo 9 anni VIDEO

Lascia Vimercate don Michele Di Nunzio, il vicario della parrocchia di San Maurizio inizierà infatti un nuovo incarico a Milano dal prossimo settembre. Primo a renderlo noto ai fedeli don Mirko Bellora durante la messa di ieri, 20 giugno 2021, in santuario. Alle 11.30 di domenica il parroco della Comunità Pastorale Beata Vergine del Rosario ha letto il mandato ufficiale a tutti i fedeli presenti.

Le parole scritte da monsignor Luciano Angaroni, vicario episcopale:

"Cari fedeli, vi scrivo per comunicarvi che don Michele Di Nunzio, dopo 9 anni di presenza nella vostra comunità come vicario, è stato chiamato dall’arcivescovo a un nuovo incarico. Sarà nominato vicario parrocchiale delle parrocchie di sant’Andrea e degli Angeli Custodi di Milano. L’arcivescovo nominerà un vicario per la comunità pastorale che verrà reso noto breve. Desidero esprimere a don Michele un grande grazie per tutti questo anni spesi per il bene delle comunità, grazie per la sua testimonianza, per la sua dedizione al Signore, alla sua gente. Assicuriamo a don Michele la nostra preghiera e auguriamo ogni bene".