Don Pietro Guzzetti di Brugherio lascia il sacerdozio

Un annuncio clamoroso via social. Don Pietro Guzzetti, vicario parrocchiale a Brugherio e per 9 anni a Desio, lascia il sacerdozio per intraprendere un nuovo cammino.

Sacerdote dal 2011

Don Pietro Guzzetti, 40 anni, è nato a Saronno (Varese) ed è stato ordinato sacerdote a Milano l’11 giugno 2011. Responsabile della pastorale giovanile per sette anni a Desio, è vicario parrocchiale a San Carlo a Brugherio dal 2018.

Non è esperto solo di teologia. Ha una laurea anche in Ingegneria delle Telecomunicazioni e una in Linguaggi dei media all’Università Cattolica. Discusse una tesi sul rapporto tra la Chiesa e la comunicazione sui social. Infatti nei suoi profili Instagram e Facebook settimanalmente inseriva dei commenti alle letture domenicali.

E' anche intervenuto su Radio Deejay, durante la trasmissione condotta da Vic e Marisa Passera.

Verso un nuovo cammino

Questa volta i social li ha utilizzati per un annuncio completamente diverso:

"Oggi, 1 luglio, al termine della messa delle 18.30 ho comunicato alla comunità la decisione di lasciare il ministero sacerdotale. Concluderò il mio servizio con le messe di domenica 9 luglio, giorno nel quale lascerò Brugherio.

Ringrazio il Signore per ogni singolo giorno di questi 12 anni di sacerdozio, vissuti con gioia e dedizione, colmi di doni e soddisfazioni. Ringrazio le comunità che mi hanno accolto, che sono state capaci di mostrarmi il loro affetto e mi hanno sostenuto con la preghiera. Ringrazio i confratelli con i quali ho collaborato. Ringrazio la mia famiglia che non ha mai smesso di restare al mio fianco in ogni cambiamento del mio cammino.

Se sono stato capace di farvi incontrare, anche solo per un istante, lo sguardo del Signore rivolto a voi, allora mi posso reputare soddisfatto; se vi siete sentiti amati e cercati da Lui attraverso le mie parole o i miei gesti, allora non dimenticate che quell’Amore è vero per ciascuno di noi, in qualsiasi condizione vi trovate; se avete visto un volto di Chiesa inaspettata nel mio modo di essere prete, sappiate che quella Chiesa esiste davvero.