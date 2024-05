Don Samuele ha terminato il servizio in città

Con l’inizio del mese di maggio si è concluso ufficialmente il servizio di don Samuele Marelli come vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II e responsabile della pastorale giovanile a Seregno. La comunicazione al termine delle Messe dell’altro fine settimana, attraverso un messaggio del vicario episcopale della zona quinta di Monza, monsignor Michele Elli.

Don Samuele Marelli, nel febbraio scorso, aveva chiesto un periodo di distacco dagli impegni pastorali «per favorire un recupero psico-fisico» e per rileggere l’esperienza degli anni di ministero. Classe 1976, già direttore della Fom (la Fondazione degli oratori milanesi), nel 2022 ha festeggiato il ventesimo di sacerdozio.

Il vicario episcopale ha invitato i fedeli ad accompagnare il sacerdote «con affetto fraterno e con la preghiera», ringraziando quanti «in questi mesi hanno dato e danno testimonianza di una rinnovata comunione d’intenti, di impegno e corresponsabilità». Infine l’auspicio «che tutto questo si renda ancora più evidente nei prossimi mesi per dare continuità e coordinamento alle attività educative proposte, in particolare l’ormai prossimo oratorio estivo.

Nonostante l’assenza del responsabile della pastorale giovanile, la Comunità pastorale ha già aperto negli oratori cittadini le iscrizioni all’oratorio estivo. Comprensibile il sollievo delle famiglie che, nelle scorse settimane, avevano espresso qualche preoccupazione sulla programmazione delle attività nei mesi estivi.

«Quest’anno faremo quello che possiamo, contando sulle forze a nostra disposizione - ha spiegato don Michele Somaschini , chiamato a coordinare le attività dell’oratorio estivo «che sarà riproposto nella solita formula di cinque settimane, dal 10 giungo al 12 luglio nei sei oratori della città. Oltre a me ci sarà don Cesare Corbetta e, come gli anni scorsi, le ausiliare diocesane Paola Monti e Annarosa Galimberti , oltre al seminarista Chadrack e suor Raffaella Gaffuri . Ogni oratorio anche quest’anno farà riferimento a un educatore laico professionista. Abbiamo scelto per necessità di sospendere solo le vacanzine estive in montagna per i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle medie».

Gli adolescenti andranno a Lucca con don Michele dal 21 al 27 luglio, mentre i giovani aderiranno alla proposta diocesana del cammino in Puglia insieme all’educatore.

«L’oratorio estivo feriale non è mai stato in discussione, talvolta circolano delle fake news e le famiglie si agitano», il commento del parroco, monsignor Bruno Molinari, che esprime gratitudine per il lavoro svolto da don Marelli nei sette anni di permanenza in città: «Un lavoro importante e ampio, con impegno ed entusiasmo, nel segno della collaborazione fra gli oratori e nell’attività sportiva. In questa direzione sono stati fatti dei buoni passi. Manca la sua presenza e mancherà nei prossimi mesi. Mi auguro che da questo periodo di riflessione, approfondimento e riposo, anche a tutela della salute, don Samuele possa venire fuori bene, per riprendere con serenità e voglia di lavorare come ha fatto nella nostra Comunità pastorale. Ci tiene a sottolineare che intende continuare l’impegno sacerdotale, con un’altra destinazione che verrà definita dall’Arcivescovo».