Don Sergio lascia la comunità, da settembre ci sarà un nuovo sacerdote

Nuovo incarico per don Sergio Stevan, a capo della comunità pastorale San Paolo di Giussano. Da 9 anni, segue le parrocchie della città, ma da settembre diventerà responsabile dei padri oblati di Rho, lasciando il suo ruolo in basilica.

L'annuncio a sorpresa di monsignor Angaroni

Per quasi 10 anni, ha seguito i fedeli della comunità pastorale, ma da settembre un nuovo incarico lo attende. Don Sergio Stevan si appresta a lasciare i suoi fedeli per ricoprire il ruolo di responsabile dei padri oblati a Rho.

La notizia, inaspettata, che ha sorpreso tanti, è stata data domenica 18 giugno, da monsignor Luciano Angaroni che era in visita in parrocchia, e ha annunciato il trasferimento, leggendo una lettera, durante la prima messa della giornata, in basilica.

In questi giorni ricorre il suo 40esimo di ordinazione sacerdotale

Proprio in questi giorni don Sergio, classe 1957, ha festeggiato i 40 anni di sacerdozio: la scorsa domenica 11 giugno, la sua comunità ha voluto celebrare questo importante anniversario durante la messa solenne. Ma i festeggiamenti organizzati proseguiranno il 2 luglio. Messa, pranzo comunitario in oratorio, torneo di calcio tra rioni e persino una sfilata di moda in serata. Questi gli altri appuntamenti per il suo quarantesimo di ordinazione sacerdotale.

In città dal 2014

Don Sergio Stevan, a capo della comunità pastorale, è arrivato a Giussano nel marzo del 2014 dalla canonica di Settimo Milanese, il paese dove è stato dapprima responsabile di due parrocchie (dal 2005) e poi, dal 2009, della comunità pastorale di Santa Maria del Rosario. Due anni dopo, nel 2011, l'investitura a decano di Rho. Ordinato sacerdote nel 1983, la sua prima destinazione come coadiutore è stata la parrocchia di Vignate, vicino a Melzo; poi, per diciassette anni, è stato padre spirituale nel Collegio Arcivescovile di Saronno.

Il sostituto

Il lungo percorso sacerdotale del parroco ha visto poi gli ultimi 9 anni, proprio accanto ai fedeli giussanesi, guidati dalla sua profonda fede. A sostituirlo da settembre ci sarà don Emanuele Savioni .