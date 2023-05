"Dona la spesa": a Desio raccolti 753 chili di beni di prima necessità. Un'iniziativa che si è svolta con la preziosa presenza dei volontari della Posteria sociale.

Volontari ma non solo per la raccolta straordinaria

La raccolta, organizzata dall’Amministrazione in collaborazione con il supermercato Coop di via Borghetto, oltre i volontari, ha registrato anche la collaborazione dei consiglieri comunali e dell’assessore alle Politiche sociali Fabio Sclapari, che hanno personalmente consegnato alla cittadinanza la lista della spesa contenente i prodotti da poter acquistare per creare una spesa equilibrata da donare agli utenti della Posteria sociale.

"Siamo soddisfatti della riuscita dell’iniziativa, c’è stata una grande partecipazione da parte della cittadinanza – ha affermato Sclapari – Lo scopo principale è sì la raccolta ma soprattutto abbiamo voluto sensibilizzare e informare la popolazione riguardo al metodo di donazione che utilizza la Posteria sociale".

Perché partecipare al progetto?

Il progetto «Dona la spesa» è finalizzato proprio ad aiutare le famiglie e i cittadini più fragili e in difficoltà. Così ha spiegato l'assessore Sclapari:

"Anche solo un prodotto, anche economico, può fare davvero la differenza e può essere donato sempre, non solo in queste importanti occasioni"

Tra i beni di prima necessità più richiesti ci sono prodotti confezionati, latte a lunga conservazione, prodotti in scatola ma anche l’occorrente necessario all’igiene personale come dentifricio, saponi, assorbenti e pannolini per i bimbi, tutti indispensabili per il sostentamento e il benessere della persona.

La partecipazione anche della comunità pastorale

Anche la comunità pastorale ha aderito alla campagna "Dona la spesa". La raccolta di beni di prima necessità per le famiglie di Desio aiutate dalla Posteria sociale si tiene il secondo sabato o la seconda domenica del mese. I beni da donare potranno essere portati all'uscita di tutte le Messe e consegnati nelle mani degli incaricati. Gli alimenti consigliati da donare sono beni non deperibili a lunga scadenza, materiali per l'igiene della persona e della casa. Tramite opportuno avviso durante le Messe della settimana prima, si potranno conoscere eventuali esigenze particolari.