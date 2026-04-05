Doni agli ospedali di Desio, Monza e Vimercate

La Polizia Penitenziaria ha voluto celebrare la Pasqua con un gesto di concreta solidarietà: la donazione di uova di cioccolato ai piccoli pazienti e al personale sanitario degli ospedali di Monza, Desio e Vimercate.

Consegna

L’iniziativa, promossa dal Reparto di Polizia Penitenziaria di Monza, è stata realizzata con il sostegno e la sensibilità della direttrice Cosima Buccoliero, della comandante di Reparto Emanuela Anniciello e di tutto il personale, e si è arricchita con ulteriori donazioni: due aerosol, tre seggioloni, due lavagne, una bilancia e contributi economici, attraverso bonifici finalizzati all’acquisto di materiale sanitario.

Un gesto che va oltre il semplice dono, trasformandosi in un messaggio autentico di vicinanza, speranza e condivisione. In un momento in cui anche un sorriso può fare la differenza, la presenza delle Istituzioni si fa concreta, dimostrando come la solidarietà sappia unire e portare luce anche nei contesti più delicati.