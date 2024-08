Donna aggredita lungo la Valassina, Corbetta "Assurdo che straniero arrestato giorni prima fosse già libero”

“Sono vicino alla donna vittima di questa brutale aggressione in pieno giorno lungo la ciclabile della Valassina a Desio. Quello che è successo è estremamente grave, una violenza sessuale compiuta da un ventiseienne marocchino che ha approfittato della debolezza di una donna in cerca di indicazioni per tornare a casa. Folle che l’aggressore ora in carcere a Monza arrestato proprio la settimana prima per furto fosse già stato scarcerato e quindi libero di commettere nuovi reati e, come in questo caso, molto più gravi".