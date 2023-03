"Donne in bilico": l'esposizione fotografica di Anna Alberghina

"Donne in bilico": la mostra fotografica di Anna Alberghina arriva alla Casa delle Donne, in via Lampugnani 80, a Desio.

L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'associazione "Donne Vive"

In previsione della festa della donna, che si terrà mercoledì 8 marzo, la "Casa delle Donne" ospita "Donne in bilico", una mostra fotografica che ritrae diversi profili di donne appartenenti a culture non globalizzate e di sussistenza ad opera di Anna Alberghina.

L’esposizione è stata inaugurata sabato 4 marzo alle 18 all’interno della sede della "Casa delle Donne" in via Lampugnani 80 e sarà visitabile fino a domenica 12 marzo al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con "Donne Vive", associazione culturale che si occupa di sostenere iniziative e attività di interesse culturale volte a sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Le parole di Anna Alberghina