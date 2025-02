Donne in festa per Sant'Agata nel segno della luce

130 donne hanno partecipato alla tradizione cena promossa dal Gruppo Sant'Agata di Sovico per celebrare la patronale delle donne.

Donne in festa

"Ognuno di noi può essere luce per gli altri e illuminare più di una lampada. Donne siate luce per vivere in un mondo di luce". Questo il messaggio legato quest’anno alla tradizionale iniziativa dedicata a Sant’Agata, patrona delle donne. «Un mondo di luce» era il tema della serata e dello spettacolo che si sono svolti a Sovico. A organizzare la tradizionale cena l’instancabile Giuliana Corti, presidente del Gruppo Sant’Agata: «Alla serata erano presenti 130 donne con una trentina in lista d’attesa che non hanno potuto partecipare - ha sottolineato Giuliana - Tantissime giovani e giovanissime che ci tengono a essere protagoniste insieme alle mamme. Erano presenti tre generazioni: nonne, figlie e nipoti. Il menù è stato preparato dallo chef Lorenzo Pozzi, da dieci anni presente a questa cena con i suoi collaboratori».

Il Gruppo Sant'Agata

Tutto ha avuto inizio nel 1995 quando un gruppo di donne della parrocchia di Sovico ebbe l’idea di festeggiare Sant’Agata con un momento di grande convivialità e per il successo ottenuto si decise di ripeterla. Così è nato il Gruppo Sant'Agata, che da 30 anni porta avanti la tradizione e il culto della santa protettrice delle donne. Il 5 febbraio si celebra Sant'Agata, una delle sante più venerate in Italia e nel mondo cristiano. Nata a Catania nel III secolo d.C., Agata è ricordata come martire della fede durante le persecuzioni ordinate dall'imperatore romano Decio. E' la più importante festa religiosa della città di Catania. Si celebra in onore della santa patrona della città ed è la terza festa religiosa cattolica più seguita al mondo, proprio per il numero di persone che coinvolge e attira.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 11 febbraio 2024.