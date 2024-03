Discreto successo per la mostra e il convegno promosse a Vimercate dal Circolo Culturale Sardegna brianzolo con l'obiettivo di celebrare il duro lavoro delle donne.

Donne in miniera, nei campi e nelle fabbriche: a Vimercate una mostra e un convegno

Dopo il taglio del nastro inaugurale della mostra fatto da Luisa Sanna, ex Docente delle Scuole Superiori di Vimercate ed ex Assessore alla cultura del Comune,si è passati al convegno in cui Salvatore Carta, Presidente del sodalizio, ha illustrato i motivi della mostra itinerante, voluta sia per ricordare il duro lavoro delle donne in passato impegnate anche nelle miniere, così' come nei campi e nelle fabbriche, sia per celebrare i 120 anni dell'eccidio di Buggerru del 1904 in cui morirono tre minatori in sciopero per migliori condizioni di lavoro e di vita.

Di questo fatto ne ha parlato a lungo Mariano Pelliccia, segretario del Circolo Culturale Sardegna, nonché figlio di un minatore. Pelliccia nel suo intervento ha anche affrontato con cura la storia delle donne cernitrici, vittime innocenti anche di gravi infortuni e di morte, come le 11 donne della Miniera di Montevecchio vittime del crollo di una cisterna nel 1871.

Presente, come già altre volte in passato, alla mostra e al convegno Ofelia Usai, che ha illustrato il lavoro degli uomini e delle donne nella miniera di rame di Gadoni Funtana Raminosa, oggi ancora intatta e aperta ai turisti.

Assenti i sindacati, impegnati in una manifestazione a Roma,ma che hanno assicurato la loro presenza alla mostra e al convegno sulle miniere e sul primo sciopero generale del 1904 per l'eccidio di Buggerru,che si terrà a Monza Cederna domenica 17 marzo 2024 alle ore 10 e si potrà visitare sino al 18 Aprile.

La mostra sarà inoltre esposta a Villa di Serio dal 20 al 27 aprile, nella prestigiosa Sala delle Carrozze con anche quadri sulle miniere della Lombardia. Infine il Circolo Culturale di Sardegna ricorda che venerdì 15 marzo alle ore 16 al centro Civico di Monza Cederna, sarà inaugurata la Mostra su Alfred Nobel e sui nobel, nella speranza di sensibilizzare le Istituzioni ad istituire la Giornata Nazionale dell'Arte e della Cultura il 10 dicembre di ogni anno.