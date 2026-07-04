Dopo 120 anni chiude l’asilo San Giuseppe: festa e saluti. Presenti mamme, ex alunni ed educatrici: commozione per l’ultima iniziativa insieme. L’edificio sarà ristrutturato

Centoventi anni di storia

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L’uscio socchiuso al civico 9, e quei 120 anni di storia fatta a Desio: l’asilo parrocchiale paritario San Giuseppe di via Conciliazione ha salutato per l’ultima volta i suoi bambini prima di chiudere i battenti per sempre. Un addio già annunciato, a settembre 2025, a causa degli elevanti costi di ristrutturazione necessaria dell’immobile di proprietà della Comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino. Così, la storica scuola dell’infanzia, dalla quale sono passate generazioni di desiani, ha deciso di chiudere in bellezza un percorso importante.

La festa di saluto

Una grande festa in cortile, con la musica, i balli e la cucina del Gruppo Alpini locale, allestita con tutti i lavori laboratoriali realizzati dagli alunni insieme alle maestre durante l’anno scolastico. Alle finestre i bimbi hanno appeso i loro pensieri come cartoline, disegnando cosa mancherà di più della loro scuola. Il loro ultimo giorno è stato speciale: i piccoli di tutte le sezioni, blu, gialla, verde e rossa, si sono tutti diplomati, hanno ricevuto la medaglia e una cartelletta da mostrare ai genitori, contenente tutta la loro creatività. «Non so come andrà, ma resto per il finale»: alla scuola parrocchiale è diventato questo il motto dell’ultimo giorno di lezioni stampato sulle magliette bianche delle maestre e delle responsabili dell’asilo. «​​​​San Giuseppe è e rimarrà casa di tutti», hanno detto, chiudendosi una porta alle spalle ma aprendo un portone.

«​​​​Grazie per aver creduto in noi, nonostante le criticità che abbiamo vissuto. Grazie alle operatrici e alle insegnanti, sempre presenti e con la scuola nel cuore».

La commozione dei presenti

A salutare l’asilo c’erano anche tanti ex: alunni, maestre e operatrici commossi. Il Comitato mamme ha ringraziato la scuola e chi l’ha aiutata a crescere, negli anni, con dedizione, passione e determinazione. A ciascuna insegnante hanno dedicato un pensiero e regalato un messaggio pieno di amore: «Vi vogliamo bene». Alla festa era presente anche don Mauro Barlassina, responsabile della Comunità pastorale. Ora, per il nido, resta aperta una possibilità: che l’edificio diventi, nei piani del parroco, entro il 2028, uno spazio polifunzionale per attività pastorali e culturali.