Cambio della guardia per la sezione Alpini di Cornate d’Adda. Dopo oltre vent’anni infatti, il capogruppo non sarà più Franco Gelmi che dal giorno della fondazione della sezione cittadina, aveva guidato le penne nere cittadine.

Dopo 20 anni, gli Alpini di Cornate d'Adda hanno una nuova guida

Nei giorni scorsi infatti gli Alpini si sono riuniti per eleggere il nuovo direttivo. A prendere il posto di Gelmi è Fernando Colnaghi, che negli ultimi sei anni aveva ricoperto la figura di vicecapogruppo.

Gelmi rimarrà però comunque all’interno del direttivo, ma come spiegato anche direttamente da lui, era arrivato il momento di cedere il passo per un rinnovo dell’associazione:

«Ho passato il testimone al mio vice. Vent’anni sono veramente tanti, ma credo che dopo così tanto tempo sia anche necessario cambiare. Il mio contributo alla sezione in ogni caso non cambierà, perchè continuerò a darmi da fare come ho sempre fatto».

Due decenni di lavoro e servizio per la comunità scorrono in fretta tra i ricordi di Gelmi. Ricordi belli, ma anche momenti di difficoltà che però non hanno mai fatto cambiare minimamente il suo impegno:

«Se mi guardo indietro ci sono stati tantissimi momenti belli, a partire proprio da vent’anni fa con la fondazione della sezione, senza dimenticarsi l’inaugurazione del monumento in paese oppure i festeggiamenti che abbiamo fatto lo scorso anno per il ventennale. Poi ovviamente ci sono stati i momenti di difficoltà come quelli del Covid, dove purtroppo abbiamo perso non solo dei compagni cari al nostro gruppo Alpini, ma soprattutto degli amici. Ora ci terrei a fare gli auguri di buon lavoro a Fernando con la consapevolezza che la nostra squadra sicuramente lo supporterà in tutto».

Le parole del nuovo capogruppo

Oltre a Colnaghi come capogruppo, sono stati eletti nel direttivo Simone Perego come vicecapogruppo e con delega di alfiere, mentre come consiglieri per l’appunto Gelmi, Vittorio Airoldi, Fabio Biffi, Antonio Brambati, Giordano Crippa e Claudio Vimercati.