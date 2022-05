Era aperto dal 1998

Dopo 24 anni chiude il Randy Caffè

Il bar tabaccheria di via don Colli è stato aperto il 7 giugno 1998 da Giuseppe Sala, per gli amici Beppe, un locale molto frequentato da amici che si ritrovavano per l’aperitivo o per guardare insieme una partita. «Ci sono miei clienti che all’epoca arrivavano in motorino e oggi sono genitori - ricorda Beppe - Dopo 24 anni ho deciso di cambiare lavoro: il bar era diventato troppo impegnativo, soprattutto con la pandemia. Ho fatto un anno a lavorare da solo. Ho preso questa decisione anche per dedicare più tempo alla mia famiglia: mia moglie Alessia e miei tre figli, Eleonora, Lorenzo e Matilde. Al mio fianco per tanti anni mia mamma Pinetta (mancata nel 2018) che mi ha dato una grandissima mano. Saluto tutti i miei clienti che erano anche amici». Il «Randy Caffè» nel 2013 ha vinto il concorso «Totobaristi» promosso dal nostro Giornale.