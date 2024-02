Dopo 28 anni Franco Arienti lascia la guida del gruppo della Protezione Civile di Desio. I saluti e i ringraziamenti, durante la serata di giovedì. Presente l’assessore alla Sicurezza e vicesindaco, Andrea Villa.

Dopo 28 anni lascia la guida della Protezione Civile

«Aiutare, preoccuparsi degli altri, mettere gli altri al centro»: Arienti ha utilizzato una frase di Einstein per esprimere «il senso di ciò che è stato il mio contributo alla collettività in qualità di coordinatore della Protezione Civile», ha detto.

«Sono stati 28 anni di servizio intensi. Il Gruppo è nato con me e, insieme, abbiamo diviso difficoltà, impegno, a volte dolori e a volte gioie, ma anche tante soddisfazioni – così si è espresso - Ritengo che il mio contributo, fornito dal 1995, sia stato molto significativo e di aver lasciato un grande esempio fatto di tanto impegno e tenacia».

Uno solo il desiderio che lo ha animato in questi anni:

«Contribuire al benessere degli altri e a migliorare la nostra città». Poi il grazie ai volontari: «Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me, primi fra tutti i volontari che in questi anni hanno condiviso l’esperienza di essere al servizio degli altri e tutte le Amministrazioni che si sono succedute al governo della città. In particolare l’Amministrazione attuale, rappresentata dal sindaco Simone Gargiulo, che ha voluto dedicarmi questo momento».

Le difficoltà

Le difficoltà non sono mancate.

«Non sempre è stato facile avere a disposizione e coordinare i volontari nelle varie operazioni ma sono certo che ciascuno di loro, anche nel più piccolo degli interventi compiuti, ha fatto del proprio meglio per essere di aiuto, donando qualcosa di veramente prezioso: il proprio tempo. Tempo che è stato sottratto alla famiglia, alle attività di svago, agli amici, per essere messo a disposizione di tutti. In questo modo il tempo di ciascun volontario si è moltiplicato nel bene fatto nell’interesse della città».

Gli interventi più significativi

Tantissimi gli interventi effettuati in questi anni. Arienti ne ha voluti ricordare alcuni di particolarmente significativi: l’esercitazione per l’evacuazione dell’albergo Selide, le giornate impegnate per i tamponi e i vaccini per il Covid, il terremoto in Abruzzo. Molte le manifestazioni e gli interventi a supporto sia della Polizia Locale che degli uffici comunali.

Il coordinatore della Protezione Civile ha poi esteso il suo grazie a «tutti i volontari che hanno contribuito a questo meraviglioso gruppo di Protezione Civile - ha evidenziato - ma sarebbe impossibile ricordare tutte le persone che negli anni hanno reso grande la nostra squadra». Lascia il ruolo di coordinatore ma continuerà a supportare il gruppo: «Spero di aver lasciato un segno con il mio esempio e mi auguro che il mio sostituto possa continuare sulle orme che ho tracciato in questi anni con tanto impegno e tenacia», ha concluso.

Il sostituto, indicato nel corso della serata, Gianluca Marino, ha avuto il sostegno di tutti i volontari, ora manca solo l’ufficialità, con la nomina del sindaco.