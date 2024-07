Dopo 30 anni alla scuola "Oggioni" la storica maestra Rita va in pensione

Dopo oltre trent’anni di insegnamento a Villasanta, in particolare alla scuola elementare "Oggioni", l'istituto scolastico di piazza Daelli saluta la sua storica maestra di Matematica Rita Bordina, 62 anni, un vero pilastro nel mondo dell'insegnamento. La docente, con la fine dell’anno scolastico 2023/2024, ha raggiunto la meritata pensione e i suoi colleghi, per festeggiare l’ambito traguardo, hanno organizzato un momento conviviale mercoledì sera della scorsa settimana agli Alpini di piazza Europa.

Prima della scuola elementare insegnò anche alla scuola materna

Nata a Monza, la donna, dopo aver insegnato per qualche anno nel capoluogo brianzolo, si trasferì in paese.

"A Villasanta ho iniziato la mia carriera scolastica insegnando nella scuola materna per qualche anno - ha sottolineato Bordina - E’ stata una esperienza davvero unica. Successivamente mi sono dedicata alla scuola elementare e ho insegnato alla Oggioni praticamente per più di 25 anni. Rivendico con orgoglio il fatto di aver amato tanto il lavoro che ho portato avanti in questi anni. Spesso e volentieri incontro ancora oggi, per le strade di Villasanta, i miei vecchi alunni. Loro si ricordano molto bene di me, alcuni di loro mi abbracciano e mi raccontano cosa fanno di bello nella vita".

Quanti ricordi

L’insegnante ha voluto ripercorrere tutti questi anni vissuti nel mondo della scuola.

"La passione per l’insegnamento l’ho sentita dentro di me fin quando frequentavo la scuola elementare - ha continuato l’insegnante - Colei che mi ha spronata ad inseguire questo mio sogno fu la mia insegnante di allora, la mestra Gerli. Noi eravamo piccoli eppure lei, in classe, ci leggeva brani come l’Eneide e l’Odissea. Lei ha segnato il mio percorso professionale. Io mi sono subito innamorata del suo metodo e ho cercato sempre di aggiornarmi, anno dopo anno".

Le difficoltà dovute alla pandemia

La maestra Bordina ha anche voluto sottolineare le difficoltà affrontate durante la pandemia e la grande collaborazione e amicizia che si è instaurata con alcune delle sue colleghe. "In primis mi porterò sempre nel cuore tutte le esperienze vissute soprattutto con due ormai mie ex colleghe: Laura Varisco e Nicoletta Daelli - ha concluso la donna - Loro sono le vere colonne della Oggioni che per ma ha rappresentato la mia seconda famiglia. Per concludere posso dire che il periodo del Covid è stato davvero stancante. Ricordo che lavoravamo praticamente durante tutto il giorno, a volte anche la notte. La pandemia mi ha però aiutata a sviluppare una maggiore capacità dal punto di vista della didattica on-line".

Ora per la 62enne si apre un nuovo capitolo della vita. "Mi dedicherò maggiormente alla mia famiglia durante i prossimi mesi - ha concluso da docente - Avrò finalmente più tempo da dedicare anche alla mia mamma che ha ben 90 anni e tra qualche mese diventerò nonna".