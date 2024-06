Dopo 42 anni nel Municipio di Briosco, la storica ragioniera va in pensione

Giovedì varcherà per l’ultima volta, da dipendente, l’ingresso del Municipio di Briosco. E’ arrivato il tempo della quiescenza per la ragioniera Antonella Villa, tra i pilastri della «macchina» comunale brioschese insieme alla collega dell’Anagrafe Lorena Pennati a riposo già da qualche giorno.

Pilastro del Municipio

Responsabile del servizio Finanziario, Economico e Demografico, dal primo giorno di luglio Villa sarà ufficialmente in pensione dopo ben quarantadue anni di lavoro negli uffici di via Roma. Un’intera carriera professionale trascorsa in paese, iniziata il primo giugno del 1982, subito dopo aver conseguito il diploma di maturità. Prima nell’ufficio Segreteria, poi in Ragioneria della quale con il passare degli anni e grazie alle riconosciute capacità ha preso il «comando». Otto i sindaci con cui ha collaborato: dal primo, Luigi Natale Motta, all’ultimo, Antonio Verbicaro, passando per Domenico Flavio Ronzoni, Walter Fontana, Luigi Isimbaldi, Francesco Consonni, Andrea Folco e Anna Casati. Lunga anche la lista di assessori al Bilancio, tra cui l’attuale, Massimiliano Bello, è tra i più longevi. «L’ho visto crescere...», dice la ragioniera che sarà festeggiata da colleghi e amministratori il prossimo 2 luglio.

Da lunedì scorso Villa è al fianco di Cristina Regazzi che si occuperà al suo posto dei conti del Comune.

«E’ una tosta», ha garantito la storica ragioniera, promuovendo ufficialmente il suo successore. Per la nuova responsabile, in arrivo dal settore privato, è previsto anche un corso «intensivo» tenuto da una società esterna (5 mila e 600 euro il costo a carico del Comune).

"Un esempio per tutti"

«In bocca al lupo a chi è arrivato - il benvenuto del sindaco Verbicaro - Il mio augurio è che possa apprendere da Antonella Villa non solo nozioni tecniche frutto di anni di esperienza ma anche la sua capacità di trattare con la gente, la sua forza nell’affrontare ogni problema con calma, educazione, equilibrio. Qualità innegabili che sono state d’esempio anche per tutti noi».