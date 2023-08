Dopo 43 anni in Comune a Limbiate, due fratelli gemelli vanno in pensione insieme

Dopo 43 anni di servizio al Comune di Limbiate, due fratelli gemelli sono andati in pensione insieme.

Quarantatré anni di servizio in Comune

Quarantatré anni e un mese dedicati al Comune di Limbiate: ora i fratelli gemelli Giorgio e Giancarlo Lonardi a 61 anni hanno raggiunto il traguardo della pensione. Erano entrati in Comune insieme il 1 luglio 1980, dopo aver superato un concorso per operai, qualche anno dopo Giancarlo è diventato impiegato: è stato anche autista del sindaco Antonio Romeo e suo factotum.

Tanti ricordi per i fratelli gemelli limbiatesi

Limbiatesi da sempre, non c’è angolo della città che non conoscano: Giorgio per i tanti lavori svolti in giro e Giancarlo perché ha accompagnato Romeo in vari sopralluoghi nei cantieri.

« Questi anni in Comune sono stati una bella esperienza, alla fine mi sono anche divertito - ha ammesso Giancarlo - Con i colleghi mi sono trovato bene, ho incontrato persone molto umane».

Tanti i ricordi.

«I momenti più difficili sono stati i cambiamenti di Giunta, soprattutto il riconteggio dei voti dopo l’elezione di Citterio con il cambio di sindaco che è diventato Fortunati, oppure le dimissioni di Cattabeni. Sono stati giorni intensi ma anche interessanti, perché c’era molto da fare - ha raccontato Giancarlo - ricordo anche che quando divenne sindaco De Luca mi voleva licenziare perché ero l’autista di Romeo, sono stato veramente male. Negli anni ‘80 invece ci fu una grossa fuga di gas metano e siamo dovuti andare casa per casa a chiuderlo, oppure la grande nevicata nel 1985: abbiamo lavorato giorno e notte».

Tra i momenti più belli, quelli della festa del paese.

«Una volta per la patronale si organizzava la corsa in bicicletta e si addobbava tutto viale Piave, poi ci si ritrovava al circolino per il pranzo con piatti tipici lombardi», ha continuato Lonardi.

I fratelli gemelli sono andati in pensione lo stesso giorno

Adesso per i due fratelli finalmente un po’ di meritato riposo.

«Mi dedicherò a fare il nonno e al gruppo sportivo dell’oratorio Sacro Cuore - ha annunciato Giancarlo - che strana coincidenza, avevamo iniziato a lavorare in Comune di lunedì e abbiamo finito di lunedì».

I due storici dipendenti sono stati festeggiati il 31 luglio, il loro ultimo giorno di lavoro, dai colleghi e dal sindaco Romeo che ha commentato: