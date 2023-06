Dopo 47 anni cala il sipario sulla "Contardo Ferrini"

La compagnia teatrale «Beato Contardo Ferrini» di Sovico ha cessato l'attività.

La "Contardo Ferrini"

Dopo 47 anni di attività, interrotta solo dal Covid, la compagnia teatrale sovicese chiude a malincuore la sua esperienza non prima di aver dedicato un ultimo spettacolo al suo affezionato pubblico. Gli attori si sono così esibiti per l’ultima volta presso il Cinema Nuovo Sovico in collaborazione con la Pro Loco. E’ stata anche l’occasione per rivedere alcune foto sulla storia della compagnia fondata nel 1976 grazie all’incentivo dato dall’allora nuovo parroco, don Carlo Gussoni. Da allora la «Ferrini» ha calcato la scena di molti teatri riscontrando ovunque gradimento e vincendo anche diversi premi e numerosi concorso teatrali.

Come nacque la compagnia

L’idea di formare una compagnia teatrale, per rilanciare anche in paese questa forma d’arte, nacque nel gennaio del 1976. Il primo passo fu l’assegnazione dei compiti: Aldo Pozzoli autore, Antonio Scano regista e Peppino Galli primo attore. Il nome da dare alla compagnia non fu un problema: nel 1908 era sorta a Sovico una filodrammatica cui venne imposto il nome di un docente universitario scomparso nel 1902. A causa del periodo bellico la filodrammatica Contardo Bellini si sciolse e bisognò attendere il secondo dopoguerra per rivedere in paese una compagnia teatrale. Nel frattempo (1947) Contardo Ferrini fu beatificato: bastò quindi riproporre il medesimo nome anche alla nuova compagnia per dare un senso di storicità e continuità propri del teatro. Nel 1976 riprese vita grazie all’incentivo dato dal nuovo parroco, don Carlo Gussoni. Da allora, e fino a oggi, la compagnia «Beato Contardo Ferrini» ha calcato (con mille difficoltà, la prima delle quali la mancanza di un teatro per le prove) le scene del paese e di molti altri teatri più o meno vicini riscontrando ovunque gradimento e vincendo anche diversi premi a numerosi concorsi teatrali.

La compagnia oggi

«Sono passati 47 anni da quel lontano 1976 e col nuovo millennio sono intervenute diverse novità che hanno cambiato il mondo in generale - spiega Corrado Villa, factotum della compagnia - Nuove leggi introdotte nell’ordinamento italiano riguardanti la sicurezza nei luoghi di spettacolo, che hanno imposto modifiche radicali ai teatri, molti dei quali non hanno potuto adeguarsi a causa dei costi eccessivi e sono stati costretti a chiudete. Poi, nel 2008, una pesantissima crisi economica, che ha imposto ulteriori ristrettezze ai vari enti che si occupavano di organizzare spettacoli teatrali come Comuni. E ancora, norme burocratiche in seguito alle nuove leggi emanate per il mondo del volontariato che hanno imposto diversi obblighi per le modifiche statutarie, per la tenuta dei conti e altri adempimenti sempre più impegnativi. Poi, più recentemente, un’altra pandemia mondiale che ha limitato le possibilità di fare prove in presenza, organizzare spettacoli con il pubblico, eccetera. E, infine, l’invasione russa nel territorio ucraino con una nuova guerra inaspettata che si protrae ormai da troppo tempo. Tutto ciò, assieme a molti componenti che per lavoro, per i sopraggiunti figli o nipoti, per trasferimento di residenza distante dal nostro circondario hanno dovuto rinunciare all’impegno nella compagnia, unitamente all’invecchiamento di tanti protagonisti della storia della Ferrini, ha portato alla chiusura dell’esperienza di questa compagnia. Ma la storia insegna che niente è definitivo e, come già in passato, confidiamo che in un futuro prossimo altri si occupino di far risorgere come Araba Fenice dalle proprie ceneri una compagnia che, in questi 47 anni e con oltre duecento interpreti complessivi, ha portato il teatro, cultura e vita vera vissuta, nella nostra Sovico e in diversi altri luoghi» conclude Villa.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 13 giugno 2023.