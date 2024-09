La storica torre dell’acquedotto di Agrate ha i giorni contati. Sono incominciati i lavori di preparazione alla demolizione del manufatto di via don Minzoni (nella foto), in disuso ormai da tempi.

Dopo 90 anni la storica torre dell’acquedotto va giù

Un pezzo di storia del paese che se ne va. La torre fu infatti realizzata nel lontano 1933. Ad occuparsi della demolizione è Brianzacque, la società che gestisce il ciclo delle acque, era infatti ormai in disuso da molti anni. E, come già accaduto nei mesi scorsi per altri serbatoi pensili, ora è la volta di procedere con l’abbattimento di quello di Agrate. Si tratta della decima e ultima demolizione in programma.

La scorsa settimana gli operai hanno provveduto ad ingabbiare la struttura (nella foto) che si trova all’interno di una zona abitata. Condizione questa che non permette, come invece accaduto a Velasca di Vimercate nell’aprile dello scorso anno, di procedere con una demolizione tramite implosione. Da ieri, lunedì, sono incominciati i lavori veri e propri di smantellamento, dall’alto verso il basso, che dureranno per circa due mesi.

L’abbattimento della torre rientra, come detto, in un piano predisposto da BrianzAcque, che ora accelera e si sposta nella fascia Est della Brianza. La struttura di via don Minzoni verrà rasa al suolo utilizzando la tradizionale tecnica meccanica che prevede il taglio a blocchi, partendo dalla sommità della struttura. Al Comune, proprietario dell’area, decidere poi cosa farne.