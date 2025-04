Ad Albiate si torna alle sane abitudini attuando le indicazione della rete Città Sane. Infatti, venerdì ha avuto un notevole successo l’iniziativa «Muoviamoci» rivolta agli alunni dell’Icat (Istituto comprensivo Albiate - Triuggio) e fortemente voluta dalla prima cittadina, Vanessa Gallo.

Dopo anni di stop la Giunta Gallo ha ripristinato il Piedibus in paese

Proprio lei a caldo ha dichiarato: «I bambini iscritti sono stati 24; tre le fermate del pedibus segnalate con margherite colorate, simbolo di primavera e di rinascita. I punti di incontro sono stati rispettivamente: presso il supermercato di via Kennedy, piazza del cimitero via Battisti - Largo La Pira, piazza San Fermo e la centrale piazza Conciliazione.

Gli agenti della Polizia Locale di villa Campello hanno garantito il passaggio dei bambini sulla provinciale.

Hanno, inoltre, partecipato i genitori e otto volontari. Gran entusiasmo e allegria nel camminare insieme».

Del resto il pedibus era stato sospeso durante le amministrazioni di centrodestra, mentre era stato uno dei fiori all’occhiello della Giunta Viganò.

«Questo, dunque, è solo l'inizio di un percorso, che si era perso nel tempo, all'insegna della salute, della socialità e della tutela dell'ambiente - ha proseguito la sindaca - Muoviamoci, è il nostro invito!

Il prossimo appuntamento da annotare in agenda sarà venerdì 23 maggio.

Obiettivo: riattivare il pedibus almeno una o due volte alla settimana per il prossimo anno scolastico, 2025 - 2026. Ciò perché è un'azione prevista all'interno della rete Città Sane a cui il Comune di Albiate aderisce».

Un’idea avvallata dall’intera maggioranza di Uniti per Albiate e, in particolare, dal dottor20, già sindaco, e attualmente assessore esterno alla Salute, Famiglia e Welfare.

Come aderire

Per fare ulteriormente crescere il numero dei bambini della scuola primaria Giuseppe Ungaretti che si recheranno in aula a piedi a fine maggio basta dare la propria adesione su: https://shorturl.at/ROiDp.

Per richiedere, invece, ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo e - mail: e.riva@comune.albiate.mb.it.

Il secondo appuntamento si svolgerà anche in caso di pioggia.

Da rispettare la seguente scansione oraria in base al punto di incontro che le famiglie intenderanno scegliere: 7,40 (piazzale Dpiù), 7,50 (parcheggio cimitero), 7,55 (piazza San Fermo) e 8,05 (piazza Conciliazione).

Del resto, lo stesso sindaco dei ragazzi, Giorgio Palazzo, durante la celebrazione del centenario del senatore Vittorino Colombo, aveva auspicato il ripristino del pedibus fra gli elementi utili per una cittadinanza attiva.