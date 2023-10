"Dopo di noi", un piano per il sostegno alla disabilità

"Dopo di noi", nell'ambito di Desio un piano per il sostegno alla disabilità. Sostenere l'assistenza, la cura e la protezione delle persone con disabilità grave, prive del supporto della propria famiglia: è questo l’obiettivo del programma “Dopo di noi”, il piano operativo regionale lombardo per la realizzazione delle azioni previste per chi non ha un appoggio familiare, dedicato all’annualità 2024.

"Dopo di noi", progetto per favorire l'inclusione

“E’ una misura che potenzia ulteriori progetti individuali e personalizzati per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, accertata ai sensi della legge 104 – racconta l’assessore alle Politiche Familiari Fabio Sclapari – Il provvedimento mira a garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendo di ricreare contesti il più possibile simili a quelli familiari”.

Destinatari i cittadini dell'Ambito di Desio

Destinatari dell’avviso sono i cittadini residenti nei Comuni afferenti all’Ambito territoriale di Desio in possesso di requisiti specifici. Per le persone con disabilità grave: non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, ai sensi della Legge 104/1992 e la fascia d’età deve rientrare tra i 18 e i 64 anni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno. Per coloro che sono privi del sostegno familiare, invece: devono essere mancanti entrambi i genitori, oppure i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Le tipologie del sostegno

Queste le tipologie del sostegno, con risorse disponibili di 186.486 euro, assegnabili tenendo conto di alcuni principi:

- infrastrutturale, per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali; spese per adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico (domotica); spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza;

- gestionale: per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza, nonché l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana; per promuovere percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell’ambiente familiare; per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing.

Richiesta fino a esaurimento risorse

E’ possibile presentare richiesta sino a esaurimento risorse, esclusivamente attraverso lo sportello telematico del Comune di Desio, accedendo con Spid e/o con carta d’identità elettronica con pin, e, previo appuntamento, essere supportati nella presentazione della domanda digitale nell’ambito dello “Sportello SI – supporto informatico”, attivo il lunedì dalle 9 alle 12.30 al Comune di Nova Milanese e dalle 14 alle 17.30 al Comune di Limbiate; il martedì dalle 14 alle 17.30 al Comune di Muggiò, il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 al Comune di Desio e dalle 14 alle 17.30 al Comune di Bovisio Masciago; il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 al Comune di Cesano Maderno; il venerdì dalle 9 alle 12.30 in biblioteca a Varedo. L’accesso è su appuntamento, telefonando al numero 329/1940603 attivo tutti i martedì dalle 10 alle 12. Per avere ulteriori chiarimenti si può contattare l’Ufficio di Piano dell’Ambito di Desio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, al numero 0362392339/367/342 o via email all’indirizzo: ufficiodipiano@comune.desio.mb.it.