Dopo due anni di stop la "Stravillasanta" è pronta a riprendersi la scena. E' tutto pronto per la sesta edizione della kermesse, organizzata come sempre del Gp Villasantese. La corsa podistica è stata presentata in Comune alla presenza del sindaco di Villasanta Luca Ornago.

Più forte della pandemia

E’ tempo di allacciarsi gli scarpini per tutti gli amanti della corsa e dello sport all’aria aperta. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, infatti, venerdì 8 luglio alle 20 torna la "Stravillasanta", la manifestazione podistica organizzata come da tradizione dal "Gruppo Podistico Villasantese" con il patrocinio del Comune. Giunta alla sua sesta edizione, la corsa non competitiva rappresenta ormai un punto di riferimento dell’estate villasantese.

"Dopo due anni non semplici siamo davvero contenti di poter tornare con la versione estiva della Stravillasanta - spiegano il presidente del Gruppo podistico Elio Riboldi e il suo vice Paolo Pizzaballa - Il Covid ha lasciato qualche strascico, ma siamo pronti per tornare in sella. Speriamo che la gente risponda presente: il nostro obiettivo è quello di raggiungere circa 300 iscritti".

Due i percorsi previsti

Gli organizzatori hanno previsto due percorsi: uno da 5 chilometri dedicato agli adulti e uno da 500 metri pensato per bambini e ragazzi fino ai 14 anni.

"A differenza di altri eventi che organizziamo nel corso dell’anno, la Stravillasanta non è un corsa competitiva, ma un momento pensato per camminare o correre in compagnia. Ogni partecipante comunque avrà il suo pettorale e un gadget molto particolare: ai primi 300 iscritti, infatti, verranno regalati un paio di occhiali da sole da running. Rispetto all’ultima edizione, inoltre, la partenza sarà fissata in piazza Martiri della Libertà".

Il risvolto sociale e il ruolo del Comune

Da non sottovalutare anche il risvolto sociale che da sempre accompagna tutte le manifestazioni organizzate nel corso degli anni dal "Gp Villasantese".

"Come sempre accade nelle nostre iniziativa proseguiremo nel rapporto di collaborazione con l’associazione San Vincenzo di Villasanta, a cui andrà una parte del ricavato".

La "Stravillasanta", come da tradizione, è patrocinata dal Comune di Villasanta.