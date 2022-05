Dopo due anni gli eventi estivi tornano a infiammare Villa Zoja

Dopo due anni segnati dalla pandemia gli eventi estivi tornano a infiammare Villa Zoja. Il Comune di Concorezzo ha annunciato il ritorno in grande stile della kermesse "Concorezzo d'Estate".

Si comincia venerdì 10 giugno

Dopo due anni di pandemia gli spettacoli estivi tornano in Villa Zoia. Gli appuntamenti prenderanno il via venerdì 10 giugno e proseguiranno per tutto il periodo estivo. Oltre ai concerti e agli eventi, dopo due anni di stop, torneranno anche le feste e le sagre organizzate alla tavola calda, nel parco sul retro di Villa Zoia. L’ufficio cultura ha infatti coordinato le associazioni del territorio organizzando un calendario che vede un alternarsi di eventi di grande varietà. Dalla sagra del pesce alla festa abruzzese, da quella sarda, fino alle feste dedicate alla birra, al gnocco fritto e all’osso buco. La varietà e la qualità certamente non mancheranno. In questi giorni è in distribuzione nelle case di tutti i concorezzesi, l’opuscolo informativo con il programma completo delle iniziative organizzate dal Comune e dalle associazioni del territorio.

"Un ritorno fortemente voluto dall'Amministrazione comunale"

Grande la soddisfazione dell'Amministrazione comunale, come spiegato dall'assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo.

"Si tratta di un grande ritorno degli eventi in Villa Zoia dopo due anni di pandemia e di iniziative organizzate in piazza della Pace - ha commentato l'assessore - In questo 2022 finalmente potremo tornare a vivere gli eventi in un clima più informale e leggero sotto al palco di Villa Zoia. Un grande ritorno, questo, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che va ad affiancarsi alla riapertura della tavola calda a pochi metri dal palco. Un’accoppiata che saprà dare ai concorezzesi, ma non solo, l’opportunità di tornare a vivere la bellezza del nostro parco di Villa Zoia fra serate di intrattenimento di qualità e la convivialità dello stare insieme. Abbiamo scelto un programma di eventi di impatto con musica rock e folk. Un invito a fare festa e vivere, finalmente con una leggerezza consapevole, la bellezza della cultura e dello stare insieme".

Il programma completo di "Concorezzo d'Estate" è disponibile anche sul sito Internet ufficiale del Comune.