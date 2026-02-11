Dopo gli abusi edilizi, sopralluoghi al centro islamico di via Vercesi a Desio. I chiarimenti, in seguito allo stop ai lavori, sono arrivati dall’assessore al Territorio, Fabio Nocentini, che ha risposto a un’interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia, Mattia Costanza.

Abusi edilizi al centro islamico, richiesta la demolizione

L’assessore ha ricostruito tutti i passaggi della vicenda degli abusi edilizi in via Vercesi, dai primi controlli a settembre con la verifica e la constatazione della mancanza di autorizzazione per quella che è considerata “una nuova costruzione”, di fatto una irregolarità. Nocentini ha ricordato che c’è stata una sanzione in seguito agli accertamenti degli uffici comunali e l’ordinanza di demolizione, i cui termini scadono a febbraio. Dal momento dell’ordinanza novanta i giorni concessi per demolire quanto abusivamente realizzato e ripristinare lo stato dei luoghi.

L’incontro con i progettisti

“Nel frattempo – ha affermato Nocentini – gli uffici hanno continuato il servizio di vigilanza. C’è stata un’uscita del 16 gennaio in cui è stato rilevato il non completamento delle demolizioni”. Il 19 gennaio si è poi tenuto un incontro con i progettisti, “durante il quale è stato rinnovato l’obbligo di ripristino dei luoghi”. Intanto, prosegue la sorveglianza, con i controlli della Polizia Locale.

Costanza (FdI): “Il problema non è di culto”

“Il problema non è tanto il luogo di culto – è intervenuto Costanza, replicando all’assessore in merito agli abusi edilizi – La questione è la sicurezza sia degli stabili vicini che di chi frequenta il centro di via Vercesi”. Il consigliere di Fratelli d’Italia ha infine sollecitato a effettuare i controlli nei giorni in cui i frequentatori si ritrovano nel centro islamico.