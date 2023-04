Dopo i giubbotti antiproiettile arrivano i gilet tattici. La Polizia Locale di Meda continua a dotarsi di strumentazioni e divise sempre più all'avanguardia, per permettere agli agenti di svolgere al meglio la propria attività.

Gilet tattici per la Polizia Locale

E così, dopo i quattro giubbotti antiproiettile da utilizzare nell'ambito di particolari controlli, in comando sono arrivati anche i gilet tattici, da utilizzare con i baschi nell'ambito di servizi di ordine pubblico.

Saranno usati anche allo stadio

Grazie a particolari tasche in cui inserire la strumentazione, consentiranno agli agenti di svolgere con maggiore agilità determinate funzioni. Saranno utilizzati, ad esempio, allo stadio di via Icmesa, in occasione delle partite di calcio.