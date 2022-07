Dopo la bravata di un ragazzino, la lezione del sindaco

Quando da un episodio spiacevole può nascere un’opportunità: dopo la bravata di un ragazzino, la lezione educativa del sindaco.

La lezione del sindaco

Il mese scorso un ragazzino ha imbrattato una panchina situata nella piazzetta dei Ciclisti a Macherio, che era stata appena sistemata da un gruppo di volontari. Risaliti all’autore del gesto, inizialmente il ragazzino ha finto di non avere responsabilità in merito all’accaduto per poi ammettere le sue colpe. Non solo. Il giovane, su invito del sindaco, Mariarosa Redaelli, si è reso disponibile a ripulire la panchina. Il primo cittadino lo ha voluto incontrare per trasmettere un messaggio educativo: «A volte anche dalle situazioni spiacevoli possono nascere delle opportunità - ha spiegato Redaelli - La persona che ha causato il danno si è resa disponibile a sistemare l’arredo urbano. Non solo: ha anche accettato di collaborare ad altri progetti di riqualificazione». Da qui l’idea dell’Amministrazione comunale di coinvolgere il Centro per la famiglia in un progetto dedicato al «bene comune».

Il progetto del Centro per la famiglia

«Una collaborazione tra noi e il Cpf che porterà i ragazzi a svolgere lavoretti in paese come la sistemazione delle panchine nel parco di via Mascagni e la sistemazione degli arredi delle scuole una volta ultimate le attività dei centri estivi» spiega il sindaco Redaelli. Un progetto dunque condiviso con il Centro per la famiglia, di cui ci spiega i contenuti la referente, Ilaria Gatti: «Lo abbiamo chiamato Useful Work - Per te, per noi, per tutti. Un’iniziativa che si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni, ai quali chiediamo di mettersi in gioco e di lavorare insieme per il proprio territorio». Un progetto finanziato dalla Cooperativa «La Grande Casa» e dalla Fondazione Monza e Brianza «Oltre la rete». Candidandosi i ragazzi potranno partecipare a una settimana (dal 1 al 5 agosto o dal 29 agosto al 2 settembre) di attività di riqualifica e manutenzione degli spazi del paese dando disponibilità sia part-time che full-time. Il gruppo sarà accompagnato da educatori professionali. Per la partecipazione verrà riconosciuto un buono acquisto settimanale, che ovviamente varierà in base a una partecipazione part time o full time.

Come aderire all'iniziativa

Per aderire all’iniziativa è necessario scaricare e compilare i moduli che si trovano sul sito del Centro per la famiglia entro il 28 luglio per la prima settimana ed entro il 24 agosto per la seconda settimana. La candidatura verrà valutata e accolta in base anche alle motivazioni che verranno specificate. «L’esperienza sarà supervisionata da un gruppo di educatori che guiderà i ragazzi - sottolinea Ilaria Gatti - Ne saranno ammessi una decina». Possono inoltrare la domanda di partecipazione tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 15 e i 19 anni e che sono residenti nel Comune di Macherio. I requisiti per prendere parte all’attività sono disponibilità e motivazione a mettersi in gioco, capacità di garantire una continuità nell’impegno, essere disponibili al lavoro di gruppo e al rispetto delle regole condivise, possibilità di raggiungere in autonomia i luoghi in cui si svolgeranno le esperienze.

