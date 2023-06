Dopo la Messa con Papa Francesco, Raffaele si prepara a diventare prete

La comunità di Robbiano di Giussano si prepara ad accogliere il nuovo prete Raffaelle Mottadelli, che sabato 1o giugno, sarà ordinato sacerdote in Duomo a Milano.

Diacono del Papa

La scorsa domenica 28 maggio, Raffaele Mottadelli, che il 10 giugno diventerà sacerdote, era a Roma, accanto a Francesco per la celebrazione della santa Messa a San Pietro. Un momento sicuramente importante e pieno di emozione per il futuro prete robbianese condiviso con grande orgoglio da tutta la sua comunità che ha seguito la funzione, in onda su Rai 1.

I preparativi in parrocchia

Da ormai quasi un mese, ogni giorno, sul canale Telegram della parrocchia, don Giuseppe Corbari condivide con i fedeli una speciale preghiera per Raffaele, una sorta di «countdown» che proseguirà fino al grande evento del 10 giugno, a cui i robbianesi si preparano da settimane. Magliette, nastri colorati, pranzo e momenti di festa: sarà questa l’accoglienza che verrà riservata a don Raffaele Mottadelli, il prossimo weekend.

Il programma

Il giovane è cresciuto in oratorio e la comunità si prepara a vivere insieme questo momento speciale; amici e fedeli della parrocchia andranno in Duomo a Milano, per seguire la solenne cerimonia di ordinazione sacerdotale e al rientro, verso le 13, ci sarà la prima benedizione del novello sacerdote del calice e della patena, sul sagrato della chiesa. Nel pomeriggio poi giochi sport in oratorio e alla sera cena a buffet per tutti i ragazzi. A seguire spettacolo teatrale «Il futu..ro che verrà». Sono già a disposizione in sacrestia e in oratorio, le magliette con il logo e il motto di don Raffaele da indossare la domenica della festa. La banda Dac accoglierà don Raffaele alla 10 e lo accompagnerà dalla sua abitazione fino alla chiesa. Si terrà poi la prima messa del giovane sacerdote e a seguire rinfresco e pranzo in oratorio.

La parrocchia regalerà a don Raffaele il Calice restaurato (appartenuto a don Angelo), la Patena nuova, il pranzo per parenti e amici.