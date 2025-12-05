Dopo la polenta, la crema e il puzzle ora arriva il caffè “made in Cuncuress”

Il “Caffè delle Corti, l’aroma di Concorezzo” è il nuovo prodotto legato al territorio pensato per il Natale, con anche un importante risvolto solidale: parte del ricavato sarà destinato agli Alpini della città

Si scrive “Caffè delle Corti, l’aroma di Concorezzo”, si legge un caffè a chilometro zero prodotto, tostato e confezionato interamente nel borgo di Concorezzo. Si chiama “Caffè delle Corti, l’aroma di Concorezzo” ed è il nuovo prodotto legato al territorio pensato per il Natale, con anche un importante risvolto solidale: parte del ricavato sarà destinato agli Alpini della città.

La miscela, selezionata artigianalmente e pensata per la moka, celebra l’eccellenza locale e invita a rallentare, a prendersi un momento per sé e a gustare con calma un buon caffè in un periodo dell’anno frenetico e ricco di impegni.

Un’ottima idea regalo

L’intera filiera produttiva è stata realizzata in città: dalla tostatura alla creazione della miscela, dalla grafica dell’etichetta alla stampa delle latte. Un vero lavoro di squadra tra artigiani, professionisti e aziende locali, con l’obiettivo di creare un prodotto nuovo capace di valorizzare il territorio e la comunità.

La distribuzione avverrà domenica 14 dicembre e domenica 21 dicembre, la mattina, in via Libertà, davanti a piazza della Pace. Il prezzo della confezione è di 15 euro.

Le parole del Sindaco

“Con questo prodotto vogliamo rendere omaggio alla nostra città e ai suoi cittadini – commenta il sindaco Mauro Capitanio –. Dopo la polenta Nostrana, la crema mani prodotta da Aspecon, il puzzle e il memory dedicati a Concorezzo, quest’anno il regalo natalizio celebra la tradizione della tavola italiana, la passione per il lavoro e i prodotti locali. Ci invita a prenderci una pausa e a dare importanza ai piccoli piaceri della vita. È un gesto semplice, ma capace di promuovere la città e rafforzare il senso di comunità. Questo progetto si inserisce nel percorso di marketing territoriale avviato negli ultimi anni, volto a valorizzare le eccellenze locali, far conoscere fuori dai confini comunali i prodotti artigianali del territorio e consolidare l’identità culturale di Concorezzo”.

Un prodotto che racconta la città

L’etichetta, realizzata dal grafico concorezzese Carlo Rurale, raffigura la bifora di via Libertà, uno degli elementi architettonici più riconoscibili del centro storico. Sul retro della latta compare invece la rocchetta di filo di seta, simbolo della tradizione tessile concorezzese.

Le stampe sono realizzate dalla ditta Felisati di Concorezzo, mentre il caffè nasce dalla Torrefazione Socar, anch’essa concorezzese. Negli anni, iniziative come la polenta Nostrana, la crema mani Aspecon, il puzzle e il memory dedicati alla città hanno costruito un percorso che unisce tradizione, artigianalità e innovazione, trasformando piccoli prodotti locali in strumenti di valorizzazione e promozione del territorio.