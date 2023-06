Dopo la tentata rapina, chiusa la stazione di Cavenago sulla A4 per il ripristino dei danni

Dopo la tentata rapina a Cambiago, chiude la stazione di Cavenago sulla A4 per il ripristino dei danni commessi dai malviventi.

Chiusa la stazione di Cavenago in entrata e in uscita

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino danni a seguito dei danni provocati a causa della tentata rapina che è avvenuta nella notte appena passata alla Esprinet di Cambiago, in viale Brianza, dalle 21 di questa sera, lunedì 26 giugno 2023, alle 5 di martedì 27 giugno 2023, sarà completamente chiusa la stazione di Cavenago, in entrata e in uscita.

I malviventi hanno dato fuoco a delle auto, per bloccare l'accesso a mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine durante la tentata rapina alla logistica, provocando grossi danni anche alla viabilità.

In alternativa, si legge nella nota di Autostrade per l'Italia, si consiglia di utilizzare la stazione di Trezzo o di Agrate.