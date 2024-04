L’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori Flowserve Mezzago riunita oggi, lunedì 15 aprile, dalle ore 9 alle ore 11 a fronte dei 61 licenziamenti e della mancata prospettiva industriale del sito di Mezzago, hanno deciso di sospendere le attività per la giornata odierna.

Dopo l'assemblea i lavoratori della Flowserve dichiano lo sciopero fino a fine turno

Le organizzazioni sindacali FIOM CGIL e FIM CISL, unitamente alle RSU, hanno quindi dichiarato per oggi, a partire dalle 12 lo sciopero fino alla fine del turno di lavoro.

"Questa è una prima ed immediata risposta alle scelte ed alle decisioni sbagliate della multinazionale!" - si legge nella nota diramata dalla Cgil di Monza e Brianza.

Una prima risposta in attesa anche dello sciopero e della conferenza stampa annunciata per il prossimo 24 aprile, dalle ore 8 alle 12, davanti ai cancelli dell'azienda.

Il precedente

In passato la sede mezzaghese della "Flowserve Valbart" era già stata al centro di agitazioni sindacali in due occasioni. La prima nel gennaio del 2020, quando la multinazionale americana annunciò il taglio di 60 posti di lavoro, prima di annunciare un accordo proprio con i sindacati. Decisivo, in quel caso, l'intervento della politica locale e nazionale.

Più recente la seconda situazione delicata, risalente al febbraio del 2023. In quell'occasione i dipendenti si mobilitarono dopo il licenziamento di una collega.