Dopo l'incidente la lavoratrice non perderà il lavoro: accordo tra sindacato e azienda

La donna, rimasta vittima di un incidente in strada un anno fa, potrà stare a casa per curarsi almeno fino alla fine dell’anno con una retribuzione del 60% e al suo rientro si valuterà se mantenere la mansione che aveva o cambiarla in base alle esigenze della dipendente