Dopo l’oro mondiale, Anna Danesi ospite al San Rocco

Una serata speciale all’insegna dello sport, della cultura e delle storie che ci ispirano, è in programma, lunedì 27 settembre, alle 20, al teatro San Rocco di Seregno. Anna Danesi, centrale della Nazionale italiana di volley, campione del mondo a Bangkok, racconterà la vittoria mondiale e il suo “sogno d’oro”.

La campionessa di volley racconta la vittoria mondiale

L’atleta sarà intervistata dalla giornalista Roberta Noé, in un dialogo appassionato che ripercorrerà le emozioni della recente vittoria e il lungo percorso che ha portato la squadra azzurra a scrivere una

pagina indimenticabile della storia dello sport italiano. Durante la serata, Anna Danesi presenterà anche il suo libro “Un sogno d’oro“, un racconto personale e autentico fatto di impegno, sacrifici, delusioni e vittorie. Un messaggio potente rivolto soprattutto ai più giovani: lo sport come scuola di vita, luogo di valori e occasione per costruire il proprio futuro con coraggio e determinazione.

L’evento fa parte del progetto “Le Olimpiadi della Cultura nelle Comunità“

L’evento è organizzato da Acec diocesi di Milano, in collaborazione con il teatro San Rocco, Giffoni Experience, il patrocinio di Csi comitato di Milano e con il contributo di Regione Lombardia e con la partecipazione del Comune di Seregno, nell’ambito del progetto “Le Olimpiadi della Cultura nelle Comunità“, pensato per avvicinare i territori e le giovani generazioni ai temi delle prossime

Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, attraverso appuntamenti culturali e formativi.