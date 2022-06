Mancava da due anni. Ora finalmente gli ospiti della Rsa Anni Azzurri di Biassono potranno tornare ad assistere ad uno spettacolo dal vivo all'interno della struttura.

Dopo quasi due anni torna la musica nella Rsa

Sabato 25 giugno infatti si esibirà The Bombardino’s Guitar Band, gruppo musicale formato da sei amici che da poco sono tornati a fare musica dal vivo (sabato 28 maggio infatti si sono esibiti alla festa dell'oratorio San Carlo Borromeo di Sesto san Giovanni.

Una band particolare, da sempre votata a regalare sorrisi e buona musica ad ospiti di residenze per anziani, strutture per disabili e in generale in qualsiasi altro ambito sociale.

Le esibizioni della Band, che ha base a Cinisello Balsamo e di fatto è un'associazione No Profit composta da Monia Martini, Gianrosario Rubino (Presidente dell’Associazione), Robbè Di Santo, Pierangelo Pedroni, Antonio Pittui ed Enzo Bartolomasi, sono rigorosamente a titolo benefico. Poche parole, tanta musica ed allegria.