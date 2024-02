Dopo quasi mezzo secolo, la storica gastronomia "Colombo" abbassa la saracinesca

Per quasi mezzo secolo è stato un punto di riferimento per l’intera comunità di Bernareggio. Ecco perché la chiusura della mitica gastronomia della famiglia Colombo rappresenta un capitolo di storia che si chiude per sempre. Per il paese, certamente, ma anche per la Brianza e le sue tradizioni, di cui l’attività ha incarnato perfettamente profumi, gusti e sapori.

Chiude la storica Gastronomia

Purtroppo è così: «Da Federico» si appresta ormai a chiudere i battenti. Lo farà nei prossimi giorni del mese di marzo, a distanza di 45 anni da quell’apertura che Bernareggio salutò con grande entusiasmo nel settembre del 1979.

"Mio zio aveva una macelleria a Sant’Albino e venne a sapere che in via Leoni, qui a Bernareggio, si stavano per liberare alcuni locali, così lo disse a mio padre, Pieraugusto Colombo, che all’epoca lavorava anche lui come macellaio, ma come dipendente di un supermercato - racconta oggi il figlio Federico, mentre da dietro il bancone riavvolge il nastro dei ricordi - Sistemò il negozio e vi entrò, iniziando a lavorare in proprio. Inizialmente si occupava solamente di carne, poi arrivarono i salumi, i formaggi e altri prodotti freschi".

Da macelleria a gastronomia

Il salto avvenne nel 1992, quando si presentò l’occasione di rilevare le vetrine di via Prinetti, al civico 4, subentrando alla storica gestione della famiglia Dossi.

"Ci si presentò l’occasione dopo la scomparsa dei titolari e papà decise di ampliare l’attività, che da semplice macelleria diventò un vero e proprio minimarket - prosegue - Mantenemmo la gastronomia dei predecessori, ma ovviamente portammo in dote la nostra vocazione, ovvero la lavorazione delle carni. E io cominciai a lavorare proprio in quell’anno, affiancando papà nella gestione del negozio".

Da giovane garzone, Federico cresce e impara i trucchi del mestiere, vera a propria arte della famiglia Colombo, finché non assume pienamente le redini del negozio.

LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 27 FEBBRAIO 2024