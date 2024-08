Dopo quasi trent'anni presentato il Piano per riqualificare l'area dismessa dell'ex Parà

Dopo quasi trent'anni presentata la proposta di piano per la riqualificazione dell'area dismessa dell'ex Parà di Seregno.

Futuro commerciale e terziario per l'area dismessa dell'ex Parà

Si va verso un futuro commerciale e terziario per l’area dismessa all’angolo di via Montello e via Monte Santo (ex-Parà), che da quasi trent’anni attende una riqualificazione. La società immobiliare che ha acquisito la proprietà dell’edificio, infatti, ha avanzato – conformemente alle linee guida delineate dal Piano di governo del territorio per le aree dismesse da riqualificare – una proposta per un Piano integrato di intervento che contempla la realizzazione di due spazi commerciali e di alcuni ambiti per servizi terziari. Come prevede la normativa, la proposta sarà sottoposta alla procedura di variante di Pgt, che è stata formalmente avviata (quanti intendano presentare osservazioni, possono farlo entro il 20 settembre).

L'area ha una superficie totale di 3.522 metri quadri

La proposta di Piano di intervento presentata al Comune di Seregno prevede il recupero urbanistico dell’ambito attraverso la demolizione di una parte degli stabilimenti abbandonati, la ristrutturazione di una parte dell’edificato e la realizzazione di un corpo di nuova costruzione, nonché l’insediamento di due attività commerciali (medie strutture di vendita) e uno spazio da adibire al settore terziario. L’area ha una superficie totale di 3522 metri quadri su cui sviluppare una superficie lorda di pavimento di 1.650 metri quadri. Alla realizzazione delle opere è collegata la cessione di standard per 2.474 metri quadri, 1.237 dei quali nell’ambito di intervento (il resto potrebbe derivare da cessione di aree verdi: a oggi, la proposta riguarda un terreno in via Gaspare Spontini). Alla costruzione del nuovo edificio sarà affiancata, a cura dei proprietari dell’area, la realizzazione di parcheggi a uso pubblico e di un marciapiede su un tratto della via Alfieri.