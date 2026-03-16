Dopo vent’anni di attesa può iniziare la bonifica del bosco di via Donatori

Dopo un’attesa di vent’anni si sblocca (finalmente) la bonifica dell’area di via Donatori di Sangue. Buone notizie per il Comune di Villasanta, ma anche e soprattutto per i residenti del quartiere, che dalle proprie finestre, da oltre due decenni, vedono un’area incolta e abbandonata estesa fino alla ferrovia.

Dopo vent’anni di attesa può iniziare la bonifica del bosco

Dopo la riqualificazione, che sarà a carico del privato, arriverà invece un’area verde pubblica, con nuove piantumazioni e riqualificazione del parcheggio lungo la strada. I lavori sono partiti oggi, lunedì 16 marzo. Il cantiere, ricordiamo, è connesso a un piano di lottizzazione privato del 2006 che prevedeva, oltre ad alcune palazzine residenziali lungo la via (effettivamente realizzate), anche una serie di importanti opere pubbliche che però non erano mai state portate a termine: bonifica dell’area fino alla ferrovia, riqualificazione del verde pubblico, nuove piantumazioni e la messa in sicurezza di viabilità e parcheggi.

Una lunga vicenda giudiziaria

Di recente è giunto al termine un lungo percorso fatto di fallimenti e contenziosi sull’onere di bonificare quell’area privata che fino agli anni ’60 era una cava. E che, secondo gli accordi originari datati 2006, sarebbe poi dovuta diventare fruibile al pubblico con il nome di Parco dei Gelsi una volta riconsegnata al Comune. I terreni tuttora sovrastano rifiuti e scorie di fonderia piombati, come certificato già al tempo del piano. Chiusa favorevolmente per il Comune la vicenda giudiziaria, con sentenza definitiva della Cassazione (datata 2023) che impegna la curatela a bonificare l’area a sue spese, oggi si parte con un intervento di disboscamento preventivo alla bonifica che durerà poco più di una settimana, salvo imprevisti.

In estate il primo via libera

Il primo via libera, ricordiamo, era arrivato la scorsa estate, quando la curatela fallimentare della società immobiliare «Della Via Gramsci» (un tempo collegata alla galassia dell’imprenditore Malaspina) aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica da parte della Provincia di Monza e Brianza: ora, invece, il semaforo verde definitivo al maxi intervento di riqualificazione.

Le opere in arrivo

Solo a chiusura del percorso di bonifica sarà possibile la cessione dell’area al patrimonio pubblico e la realizzazione delle opere pubbliche connesse. Queste ultime saranno successivamente in capo al Comune di Villasanta, che in passato ha escusso la fideiussione di circa 160mila euro al privato fallito. Del progetto del 2006, che andrà rivisto e aggiornato, verranno mantenuti la sistemazione dell’area verde, nuove piantumazioni e l’allargamento e messa in sicurezza del parcheggio lungo via Donatori di Sangue. Lo sblocco di questo nodo urbanistico è salutato dall’Amministrazione comunale come una svolta positiva che consentirà, finalmente, la riqualificazione del verde pubblico, nuovi alberi e la messa in sicurezza della viabilità della zona.