Doppio appuntamento, a Monza e ad Agrate Brianza, con gli operatori dell’Organizzazione SOS Villaggi dei Bambini, impegnata quotidianamente nel supporto a bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle e a madri e bambini vittime di violenza.

Doppio appuntamento in Brianza per riflettere sulla violenza domestica

Ogni anno, in Italia, oltre 400mila bambini e bambine sono vittime di violenza, 1 donna su 3 ha subito almeno una violenza fisica o sessuale, oltre 91 mila minorenni sono in carico ai servizi sociali perché vittime di una qualche forma di maltrattamento. I dati ISTAT del 2020 segnalano un +73% di chiamate ai numeri dei centri anti violenza rispetto al 2019.

Alla luce di queste tragiche evidenze, SYNLAB CAM ha deciso di ospitare presso le sue sedi di Monza e Agrate Brianza gli operatori di SOS Villaggi dei Bambini: Associazione facente parte del network SOS Children’s Villages, un’organizzazione mondiale operante in 137 Paesi a supporto di bambini e famiglie vulnerabili e a rischio di disgregazione.

Dove e quando sarà possibile incontrare SOS Villaggi dei Bambini

Gli operatori saranno ospiti presso la sede SYNLAB CAM di Monza dal 6 al 10 settembre e in quella di Agrate Brianza dal 13 al 17 settembre, in entrambi i casi con orario 8:00 - 12:30 e 14:00 - 18:30. Entrambe le occasioni permetteranno ai Pazienti di cogliere un’opportunità unica per conoscere da vicino una realtà impegnata sul territorio nazionale a supporto dei diritti di oltre 33mila bambini e ragazzi e di tante mamme vittime di violenza.

La collaborazione con SOS Villaggi dei Bambini rappresenta una nuova occasione con la quale SYNLAB CAM ha scelto di coinvolgere i propri Pazienti su tematiche di attualità trasversali a quelle di norma approfondite durante convegni ed eventi interni.