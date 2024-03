Due atleti di Limbiate brillano alla Stramilano. Luca Alfieri secondo italiano nella mezza maratona, Marta Scerra seconda assoluta nella 10 km

Le stelle dell’atletica di Limbiate hanno brillato alla Stramilano. Ieri, domenica, alla rinomata manifestazione podistica del capoluogo, sono saliti sul podio due giovani campioni allenati da Mario Scrié.

Luca Alfieri, 23 anni, atleta della Casone Noceto con alle spalle Europei e competizioni di rilievo in maglia azzurra, è arrivato secondo tra gli italiani e undicesimo assoluto nella mezza maratona (tra ottomila partecipanti, con 01:03:47).

Marta Scerra, 17 anni, milita nella categoria Juniores con i colori dell’Atletica Limbiate, si è classificata prima tra le italiane e seconda in assoluto nella gara dei 10 km. Nonostante una caduta poco dopo la partenza, la giovane limbiatese ha chiuso il percorso in 37 minuti e 57 secondi.

«Sono state proprio delle belle gare, Marta è tra le migliori venti atlete in Italia della sua categoria e dedica molto tempo all’allenamento - ha raccontato Sciré - Luca per arrivare al traguardo ha impiegato un minuto in meno rispetto all’anno scorso. Poteva fare anche meglio ma un infortunio tre settimane fa ha imposto una ripresa cauta. Comunque il lavoro fatto è venuto fuori».

Una festa di sport la Stramilano, che ha coinvolto oltre sessantamila sportivi. «C’era una marea di gente - ha notato l'allenatore - è entusiasmante come l’atletica riesca a mettere insieme così tante persone che amano praticarla. Poi lo sfondo del castello sforzesco rende tutto molto più suggestivo».