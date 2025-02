Due brianzoli dispersi sulla Grignetta

Sono due brianzoli gli escursionisti cinquantenni di cui non si ha più notizie dal pomeriggio di sabato 8 febbraio: i due stavano facendo una escursione sulla Grignetta

L'allarme

L'allarme è scattato sabato pomeriggio, dopo che i due, uno dei quali residente a Vimercate, non avevano fatto ritorno all'automobile. Erano partiti all'alba ai piani Resinelli con l'obiettivo di raggiungere la cima della Grigna Meridionale.

Chi sono le due persone disperse

I dispersi sono Cristian Mauri, 49 anni, di Vimercate, e Paolo Bellazzi, di Cambiago. I due sarebbero colleghi di lavoro. In particolare Mauri è molto conosciuto a Vimercate anche per la sua attività di volontario all'interno dell'associazione "MadeSport", che organizzata tra le altre cose la nota Corsa dei Campanili. Mauri, grande appassionato di sport, fa anche parte dell'associazione podistica "Time 4 run".

Le ricerche

Scattato l'allarme, si sono mobilitati i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino: nella serata di sabato due squadre sono riuscite a raggiungere la vetta dopo il calare del buio, mentre altre due hanno ispezionato accuratamente i canali della Grignetta. Ma dei due brianzoli non è stata trovata traccia

Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da una bufera di neve in quota e forti raffiche di vento, hanno reso estremamente difficoltose le operazioni di soccorso, aumentando il rischio di valanghe.

L'uso dei droni

Durante la notte, per non lasciare nulla di intentato, nella zona della Grignetta è entrata in azione una squadra specializzata con droni dotati di rilevamento termico, nel tentativo di individuare i due escursionisti lungo i sentieri e nei canali. Le ricerche sono andate avanti incessantemente, senza però dare esito positivo.

La giornata di domenica

Malgrado le difficili condizioni meteorologiche, le ricerche dei due escursionisti dispersi in Grignetta sono riprese domenica già alle 9 e hanno visto impegnati una ventina di soccorritori delle Stazioni di Lecco e di Valsassina - Valvarrone del Cnsas, insieme con i Vigili del fuoco con squadre SAF, squadre per la ricerca su ghiaccio e neve, Vigili del fuoco Tas. In campo anche l' unità di comando avanzato e pompieri con attrezzature per localizzare i segnali dei cellulari. Ai Piani Resinelli è stato allestito un campo base e in posto operano squadre con droni, squadre cinofile e l'elicottero Drago decollato da Malpensa.

Nella mattinata di oggi le ricerche sono state temporaneamente interrotte a causa della scarsa visibilità per poi riprendere nuovamente. Nel primo pomeriggio infatti l'elicottero dei Vigili del fuoco ha continuato a sorvolare la zona supportato da terra dal funzionario e dalla squadra "Imsi catcher". Il sistema opera attraverso un dispositivo installato sul drone che emula il funzionamento delle celle telefoniche convenzionali. Il sensore IMSI Catcher intercetta e traccia i segnali emessi dagli smartphone, anche in zone prive di copertura telefonica - una caratteristica essenziale considerando la complessa orografia.

Le ricerche sono andate avanti tutto il giorno, senza che però si trovasse traccia dei due brianzoli.

Intorno alle 18 i soccorritori hanno fatto un punto della situazione per capire come procedere con le operazioni nelle prossime ore. Al momento sono ancora in azione i droni dei pompieri

Purtroppo le condizioni meteo avverse e il buio rendono tutto più complicato: al momento i sopralluoghi effettuati sui percorsi primari e nei canali (il Caimi, il Porta, il Cecilia) non hanno prodotto risultati