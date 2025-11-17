Due comunità piangono il giovane Kevin, volato via a soli 23 anni

Il giovane aveva vissuto a lungo a Usmate Velate prima del trasferimento a Merate una decina di anni fa, dove aveva costruito molte amicizie. Diplomato all’Istituto Viganò, aveva lavorato come pizzaiolo nelle attività di famiglia (tra cui l’ex pizzeria Santa Lucia di via Statale a Merate) e più di recente in un colorificio a Robbiate. Amava la boxe, il disegno e le lingue. Grande cordoglio anche nella palestra Outsiders Boxing School di Passirano, a Carnate, dove si allenava.

“E’ una tragedia, non ci sono altre parole – commenta il coach Vanni Motta – Kevin è stato un ragazzo veramente di buon cuore, tutti gli volevano bene”

I funerali saranno celebrati mercoledì 19 novembre alle 14.30 nella parrocchia Santa Maria Assunta di Velate.