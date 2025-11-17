Due comunità piangono il giovane Kevin, volato via a soli 23 anni

Le comunità di Merate e Usmate Velate in lutto per la morte di Kevin Schettini, 23 anni, scomparso questa mattina (lunedì 17 novembre 2025) all’ospedale Manzoni di Lecco. Lascia il papà Luigi e i fratelli e sorelle Julia, Marta, Noemi e Jason.
Due comunità piangono il giovane Kevin
Un dolore che si rinnova per i famigliari, dopo la perdita della madre Manuela Franceschini, venuta a mancare nel 2011 quando Kevin aveva solo 9 anni. In famiglia lo ricordano come un ragazzo solare e tenace, “sorridente, sempre allegro, con una dote naturale nel mettere sempre gli altri davanti a tutto, ma anche molto sensibile”, racconta la sorella Julia.
Ha lottato sul ring della vita
Il giovane aveva vissuto a lungo a Usmate Velate prima del trasferimento a Merate una decina di anni fa, dove aveva costruito molte amicizie. Diplomato all’Istituto Viganò, aveva lavorato come pizzaiolo nelle attività di famiglia (tra cui l’ex pizzeria Santa Lucia di via Statale a Merate) e più di recente in un colorificio a Robbiate. Amava la boxe, il disegno e le lingue. Grande cordoglio anche nella palestra Outsiders Boxing School di Passirano, a Carnate, dove si allenava.
“E’ una tragedia, non ci sono altre parole – commenta il coach Vanni Motta – Kevin è stato un ragazzo veramente di buon cuore, tutti gli volevano bene”
I funerali saranno celebrati mercoledì 19 novembre alle 14.30 nella parrocchia Santa Maria Assunta di Velate.